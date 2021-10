Ben Simmons de retour dans le groupe des Sixers : une première étape, mais maintenant… c’est quoi la suite ?

Après des semaines et des semaines à bouder dans son coin, Ben Simmons est finalement revenu chez les Sixers en ce début de semaine. Un retour surprise, mais surtout un retour qui interroge après tout ce qu’il s’est passé entre les deux camps depuis cette terrible défaite lors du Game 7 face aux Hawks.

Ben Simmons est donc finalement revenu à Philadelphie. Les premiers bruits de couloir concernant un potentiel retour de l’Australien chez les Sixers étaient apparus lundi, et Simmons s’est pointé au Wells Fargo Center peu après, pour la plus grande surprise des dirigeants de la franchise de Philly qui s’attendaient à le voir un peu plus tard dans la semaine. « What ? Tu es déjà là Ben ? Tu aurais pu nous prévenir quand même. » Les Sixers n’ont évidemment pas dit ça à leur All-Star mais ils n’en pensaient sans doute pas moins. Ben Simmons est arrivé juste avant le match de présaison opposant Philadelphie à Brooklyn lundi soir et d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le manager général Elton Brand aurait eu un message inopiné l’informant de la présence de Simmons. Un scénario complètement WTF qui symbolise finalement assez bien le bordel que représente le dossier Sixers – Simmons. La franchise de Philly a ensuite ouvert les portes au Boomer, qui a passé le désormais traditionnel test COVID pour pouvoir rejoindre l’équipe. La dernière étape, à savoir la visite médicale, vient également d’être réalisée si l’on en croit ESPN, et Simmons aurait même échangé avec Elton Brand et le président des opérations basket des Sixers Daryl Morey. Quelque chose nous dit qu’ils n’ont pas parlé de leurs vacances cet été mais le dialogue a au moins été relancé, même si l’entretien aurait été de courte durée. Comme l’indique Ramona Shelburne d’ESPN, Ben Simmons ne peut pas participer aux activités de l’équipe avant vendredi au plus tôt à cause du protocole sanitaire de la NBA. Autant dire qu’une participation à la rencontre de présaison face aux Pistons ce jour-là paraît très compromise.

Joined @NotthefakeSVP on Ben Simmons and a wild day in Philadelphia pic.twitter.com/UQp6Q2Z3HM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 12, 2021

Et puis pour être honnête, personne ne sait vraiment comment cette situation va évoluer aujourd’hui. Plusieurs scénarios semblent possibles. Celui espéré par les Sixers, c’est évidemment un Ben Simmons qui revient et qui agit de façon professionnelle jusqu’à remonter sa cote à travers ses performances, ce qui aiderait la franchise de Philadelphie au niveau des résultats mais aussi par rapport à ses chances de trouver un transfert. Car aujourd’hui, la cote du bonhomme est au plus bas après ses Playoffs cata, et Daryl Morey ne veut rien d’autre qu’un joueur calibre All-Star en échange. Si le retour de Simmons va forcément demander quelques ajustements, les Sixers vont faire ce qu’il faut pour que ça se passe au mieux, eux qui ont continuellement déclaré qu’ils voulaient voir Ben revenir. Voilà ce que le pivot star Joel Embiid a déclaré tout récemment quand il a été interrogé par rapport au retour surprise de Simmons (via The Philadelphia Inquirer) :

« Il y aura quelques ajustements à faire, mais la situation n’a pas besoin d’être gênante. Nous sommes tous des professionnels. On veut gagner. Il me donne la meilleure chance de gagner. Ça ira. »

Les motivations des Sixers sont assez claires, mais on se demande quelles sont vraiment les motivations de Ben Simmons. Sera-t-il motivé pour remettre le maillot de Philadelphie et se donner à fond ? On a beaucoup de mal à imaginer Simmons être all-in avec les Sixers, lui qui espère toujours faire ses valises et déménager le plus vite possible. Y’a quand même de bonnes chances que le mec soit revenu juste pour éviter de perdre encore plus de dollars, et si ça se trouve il va simplement faire acte de présence. Le journaliste de FOX Sports Chris Broussard a même mis sur la table un scénario où Simmons fait une James Harden avec Houston – c’est-à-dire où il fout le bordel au sein de la franchise jusqu’à obtenir son trade – voire même invente une blessure, histoire de ne pas jouer tout en touchant son salaire…

Ben Simmons est peut-être de retour avec les Sixers, mais son dossier peut prendre beaucoup de directions différentes. Prenez le pop-corn, il va s’en passer des choses à Philly dans les jours à venir.

Source texte : ESPN