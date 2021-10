Ben Simmons va rejoindre le groupe des Sixers ce vendredi : que la plus grande télé-réalité de la saison commence !

Officiellement de retour à Philadelphie, Ben Simmons n’a pas encore pu rejoindre le groupe des Sixers à cause du protocole sanitaire en place, mais il s’entraîne dans son coin en attendant. Enfin, « il s’entraîne », c’est un bien grand mot hein.

Ce vendredi, Ben Simmons devrait officiellement pouvoir rejoindre le reste de l’équipe. Et évidemment, il sera particulièrement intéressant de voir comment cette réunion se déroulera après tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Si on imagine que les Sixers – des coachs aux joueurs – vont faire le nécessaire pour que tout se passe en douceur et que le groupe puisse avancer dans la bonne direction, on se demande quel sera le comportement adopté par Simmons et s’il remettra vraiment le maillot des Sixers un jour, lui qui espère toujours au fond de lui quitter Philadelphie. L’incertitude règne donc, mais les premiers jours passés par Simmons à Philadelphie depuis son retour ont donné quelques indications sur son état d’esprit actuel. Et disons que les « premiers signes ne sont pas spécialement encourageants » pour reprendre les mots de Kyle Neubeck de The Philly Voice. En effet, si Ben a participé à quelques séances individuelles en attendant de pouvoir revenir dans le groupe, il aurait surtout fait acte de présence, sans trop se fouler. Bon, pour être honnête, le contraire aurait été surprenant quand on sait que le Boomer n’a pas vraiment envie d’être là. D’après Neubeck, « les choses se sont cependant améliorées » au fur et à mesure des jours, mais on doute quand même que Simmons rejoigne les Sixers avec le sourire aux lèvres et la motivation qu’il devrait avoir au moment d’attaquer une nouvelle saison.

Du coup, c’est quoi la suite ? Est-ce que Ben Simmons va faire le minimum syndical ? Est-ce que Ben Simmons va rendre la situation invivable en adoptant un comportement qui frustre ses coéquipiers ? Est-ce qu’il décide de se bouger pour réintégrer au mieux l’équipe ? Vous l’avez compris, ici, on ne croit pas trop au dernier scénario, encore moins au vu des dernières infos. La situation pourrait donc rapidement devenir explosive, un peu comme cela a pu être le cas avec James Harden et les Rockets il y a un an. On se souvient encore des tensions qui existaient au sein de l’équipe de Houston après le retour du Barbu, et l’impact négatif global de cette situation sur l’ensemble de la franchise de Houston, qui a fini par transférer Ramesse au mois de janvier. Aujourd’hui, le boss des Sixers Daryl Morey ne veut toujours pas échanger Simmons tant que la contrepartie n’est pas à la hauteur de ses grosses attentes, à savoir un joueur calibre All-Star. Est-ce que sa position peut changer si Ben fait une James Harden ? Mystère et boule de gomme.

Théoriquement éligible pour participer à la rencontre de présaison entre les Sixers et les Pistons ce soir, Ben Simmons ne sera pas sur le terrain, ce qui ne surprendra personne quand on connaît la situation actuelle et le manque d’entraînement de l’Australien avec le groupe. La vraie question, c’est : sera-t-il de retour sur le terrain un jour avec le maillot de Philly ?

Source texte : The Philly Voice