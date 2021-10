Doc Rivers ne peut pas assurer que Ben Simmons rejouera avec les Sixers : la saison commence dans cinq jours, tout va bien

Revenu cette semaine chez les Sixers alors qu’il a passé l’intersaison à clamer ses envies de départ, Ben Simmons va bientôt pouvoir retrouver le groupe de Doc Rivers. Et forcément, on se demande tous comment ces retrouvailles vont se dérouler et si Simmons va vraiment rejouer avec les Sixers un jour. Même le Doc.

Hier, lors de la grande journée Sixers, on a mentionné les différents scénarios pouvant potentiellement accompagner le retour de Simmons à Philadelphie. Actuellement, ce qu’on sait, c’est que Ben a passé son test COVID ainsi que sa visite médicale, et qu’il doit se contenter de petits workouts individuels avant de pouvoir rejoindre le groupe à partir de vendredi, protocole sanitaire oblige. En attendant, des questions se posent sur les véritables motivations de l’Australien, qui a rencontré ses dirigeants Daryl Morey et Elton Brand depuis son retour à Philly ainsi que son coach Doc Rivers. Ce dernier a forcément été interrogé sur le mindset de Ben Simmons, et sur les intentions du Boomer maintenant qu’il est revenu chez les Sixers. Est-il à Philadelphie uniquement pour faire acte de présence et éviter les amendes ? Va-t-il foutre un bordel pas possible pour rendre la situation invivable et forcer la main de Daryl Morey pour un trade ? Envisage-t-il vraiment de remettre un jour le maillot des Sixers, lui qui a si souvent déclaré ces derniers temps qu’il ne voulait plus jouer une seule minute pour Philly ? Autant de questions auxquelles Doc Rivers ne… répond pas (via The Philly Voice).

« J’imagine qu’il va jouer, mais qui sait ? Je ne peux pas lire dans ses pensées. Nous avons une bonne discussion, mais on verra. Je ne vais pas rentrer dans ‘il a dit ça’ et ce genre de choses, on va tous découvrir cela. […] Tout ce que je sais, c’est qu’il est venu, qu’il a parlé et qu’il est ici. Je vais vous laisser imaginer ce qu’il pensait et ce qu’il faisait. Moi je ne fais pas ça. »

La saison régulière NBA 2021-22 débute officiellement mardi prochain et les Sixers sont dans le flou par rapport à Ben Simmons. Pas sûr que ça soit la meilleure manière d’aborder une campagne. En théorie, pour la franchise de Philadelphie, le retour de Simmons représente un pas en avant. Les Sixers veulent continuer à compter sur lui dans leur objectif de jouer le titre, sans écarter l’idée de le transférer si une bonne offre se présente. En pratique, cela risque d’être un gros bordel et au moins, quand Simmons n’était pas là, l’équipe possédait une certaine ligne directrice. Aujourd’hui, personne ne sait vraiment comment le retour de Ben va se traduire. Preuve supplémentaire de cette incertitude constante entourant le joueur, la déclaration de Rivers lorsqu’un journaliste lui a demandé quel était le plan pour la dernière rencontre de présaison vendredi à Detroit, à laquelle Simmons pourra théoriquement participer (via ESPN).

« Qu’on le fasse jouer ou pas, cela dépendra de ce qu’on voit cette semaine. Il a du retard car il n’était pas au camp d’entraînement, évidemment. Ceci étant dit, est-ce qu’on précipite son retour pour le mettre sur le terrain ? C’est un tout autre sujet. Ce qu’on va voir durant la semaine déterminera tout le reste. »

Bon, nous voilà bien avancés. En tout cas, les Sixers vont faire ce qu’il faut pour faciliter le retour de Ben Simmons, peu importe tout ce qui a pu être dit et les tensions entre les deux camps ces dernières semaines. Et on le sait, il y en a eu. Entre Simmons qui a dit des choses sur sa collaboration avec Joel Embiid, et Doc Rivers qui a balancé dans une réunion chez Rich Paul (l’agent de Ben) – quote – « C’est écrit dans ton put*n de contrat que tu dois venir et jouer pour l’équipe », c’était parfois bien tendu. Mais c’est dans l’intérêt des Sixers de prendre des pincettes, que ce soit au niveau du management, des coachs ou des joueurs. Publiquement, la franchise de Philly a continuellement déclaré qu’elle voulait voir Simmons revenir dans le groupe. Maintenant qu’il est là, les Sixers ne vont pas changer leur fusil d’épaule. Mais comme dit au-dessus, la grosse question dans tout ce dossier concerne le comportement adopté par Ben Simmons, qui souhaite sans doute toujours se faire transférer.

Les prochains jours devraient nous en apprendre beaucoup plus sur l’évolution de la relation entre Ben Simmons et les Sixers. On vous prévient, ça peut partir dans tous les sens, alors accrochez-vous bien.

