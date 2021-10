Interview Tobias Harris x TrashTalk : « Je pense que Joel Embiid sera le MVP cette saison ! »

Dans le cadre de la journée 100% Sixers des 30 Previews en 30 Jours sur TrashTalk, il y a parfois des surprises qu’il faut saisir à deux mains. Comme par exemple ? La possibilité de passer une grosse demi-heure avec Tobias Harris, deuxième meilleur scoreur de Philly, à quelques jours de la nouvelle saison NBA. En toute intimité, et en plein étirement, voici l’interview vidéo de TrashTalk avec Tobby.

Dix ans passés en NBA, plusieurs franchises, des transferts dans tous les sens et une grosse campagne à venir à Philadelphie, Tobias Harris fait désormais partie des anciens de la Ligue avec qui parler est un véritable bonheur. En effet, entre ses connaissances du jeu et sa sympathie naturelle, l’ailier des Sixers crée un moment de discussion qui rend forcément une interview agréable. Ainsi, les sujets couverts lors de cette entrevue sont nombreux et variés : le niveau de Joel Embiid, l’impact de Doc Rivers, mais aussi les joueurs qui l’ont inspiré, son rapport avec Kobe, son tout premier camp d’entraînement… et un peu de vin au passage ! Certes, on aurait aimé pouvoir discuter en long et en large des affaires Ben Simmons, mais le cadre ni le timing n’étaient faits pour. Cela n’a pas empêché Tobias de s’exprimer en longueur sur les vétérans qui l’ont aidé au début de sa carrière, le travail qu’il a effectué sur son jeu cet été, et la relation qu’il entretient avec son père sachant qu’il est également son agent.

Bref, on avait déjà une belle image de Harris en tant que joueur et coéquipier, discret mais efficace, jamais trop haut ni jamais trop bas, cette image a été complètement confirmée avec ce petit tête-à-tête à une semaine de la reprise. Vous connaissez la suite ? On vous laisse check la vidéo, les sous-titres sont disponibles donc activez-les. En plus on s’est fait chier à les intégrer à la mano avec Léonce, donc même pour le fun mettez-les ça nous fera plaisir. Et sinon, beh bon visionnage à toutes et à tous, et encore merci à Tobias et sa team !

Remerciements : NBA / Foot Locker / Tobias Harris