Ricky Rubio va peut-être disputer sa dernière saison en NBA : retour en Espagne dès 2022 pour Tricky Ricky ?

Alors que Pau Gasol vient de mettre un terme à sa carrière à Barcelone et que son frère Marc est récemment rentré en Espagne, un autre visage du basket espagnol pourrait retourner dans son pays dans un futur proche. Son nom ? Ricky Rubio, destiné à faire une saison avec Cleveland. Tu m’étonnes qu’il envisage de rentrer…

Et si on assistait à la dernière saison de Ricky Rubio en NBA ? Personne ne peut prédire l’avenir mais c’est en tout cas le scénario mis en avant par un certain Antoni Daimiel, journaliste espagnol, sur El Larguero. Grâce à la traduction d’Eurohoops, on apprend que Rubio aurait déjà « plusieurs options » pour rentrer en Espagne dès 2022 si jamais la NBA ne lui offre pas de meilleure opportunité que celle actuellement à Cleveland. Pour info, Rubio rentre cette saison dans la dernière année de son contrat de trois ans et 51 millions de dollars. Encore une fois, Ricky a dû déménager durant l’intersaison, lui qui a été envoyé du Minnesota vers Cleveland. Il va donc porter le maillot d’une… quatrième équipe en quatre ans (après Utah, Phoenix et donc les Wolves), et disons que les Cavaliers ne représentent pas vraiment le spot rêvé pour un meneur de 30 balais qui cherche logiquement à évoluer dans une équipe compétitive. Si l’expérience de Rubio sera probablement bien utile pour aider le jeune duo Collin Sexton – Darius Garland, et donc une formation de Cleveland qui aimerait bien se battre dans la course au play-in tournament à l’Est, on imagine que le MVP de la Coupe du Monde 2019 possède d’autres scénarios en tête pour continuer sa carrière.

« C’est une situation compliquée. Il rentre dans la dernière année de son contrat, dans une équipe qui n’a pas de chance de gagner ou d’aller en Playoffs. On se dirige peut-être vers la dernière année de Rubio en NBA. Même s’il reste un jeune joueur, s’il finit la saison à Cleveland, j’oserais dire qu’il a des options pour revenir en Espagne. Je pense qu’il peut revenir en Espagne, et même à Barcelone [son ancien club, ndlr.]. » – Antoni Daimiel

Bon, c’est encore loin tout ça, mais visiblement c’est un scénario à ne pas écarter. En attendant, on surveillera évidemment la saison de Ricky Rubio à Cleveland, mais aussi une échéance comme la prochaine trade deadline, où le meneur espagnol pourrait faire partie des candidats qui bougent, surtout si les Cavaliers réalisent une nouvelle saison en carton. Et puis une fois qu’il sera agent libre, Rubio peut très bien intéresser des franchises ambitieuses car même s’il reste sur une campagne assez hard chez les Wolves, il fait partie de ces meneurs d’expérience qui peuvent faire du bien à une équipe dans le besoin. Il n’y a pas si longtemps, Ricky a participé au renouveau des Suns, faudrait pas l’oublier. Et lors des derniers Jeux Olympiques, il a prouvé qu’il en avait encore sous le capot en terminant notamment meilleur marqueur du tournoi ainsi que dans le meilleur cinq, aux côtés de Kevin Durant, Rudy Gobert & Cie. Et ce ne sont pas les Ricains qui diront le contraire, eux qui ont pris 38 pions dans la bouche de la part de Ricky lors des quarts de finale du tournoi.

Un retour en Espagne pour Ricky Rubio ? Cela paraît un peu prématuré dit comme ça mais ce sera un dossier à surveiller l’été prochain. La saison qu’il va réaliser avec les Cavaliers devrait en tout cas définir pas mal de choses concernant son avenir dans la Grande Ligue.

Source texte : Eurohoops