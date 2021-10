Programme NBA : le probable retour de Devin Booker à heure raisonnable, ça vous tente ?

Plus que six jours avant d’enfin retrouver la NBA comme on l’aime, celle que l’on peut apprécier dans son intégralité sans qu’un joueur ne se garde d’en scorer 48. Étape de roulement oblige, la présaison suit son cours et cette nuit nous propose pas moins de sept nouvelles rencontres. On s’assoit et on regarde ça ensemble.

# PROGRAMME NBA DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

23h : Suns – Blazers

: Suns – Blazers 0h30 : Hornets – Mavericks

: Hornets – Mavericks 1h : Pacers – Grizzlies (sur BeIN Sports Max 4)

: Pacers – Grizzlies 1h : Magic – Celtics

: Magic – Celtics 1h30 : Knicks – Pistons

: Knicks – Pistons 2h : Thunder – Nuggets

: Thunder – Nuggets 3h : Jazz – Bucks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Blazers (23h) : pour l’heure, pour les effectifs et pour Devin Booker (surtout pour l’heure). Même si le Jazz – Bucks en toute fin de nuit caressait gracieusement nos rétines, l’enfant prodige de Phoenix serait apparemment attendu ce soir à la Talking Stick Resort Arena. L’arrière de 24 ans n’est plus noté sur le report de blessures et si rien n’a encore été officialisé par Monty Williams, il serait étrange que le Dev’ ne soit pas testé pour le dernier match de Phoenix en présaison. Les Chris Paul, Deandre Ayton, Mikal Bridges, Jae Crowder et autre Landry Shamet participeront normalement tous à la fête, contre les Blazers du soliste Damian Lillard. Soliste, à quelques variations près puisque C.J. McCollum, Dwight Powell, Ben McLemore et Anfernee Simons sont tous quatre notés « questionable ». Adviendra que pourra, en attendant il est fort possible que l’on profite d’un petit récital de la part des Cactus, si tant est que leur plan ne soit pas entravé par l’un des meilleurs attaquants de la Ligue. M’enfin, pouvoir profiter de deux chouettes équipes à heure raisonnable, cela s’annonce – captivant étant un grand mot – intéressant.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

un duel LaMelo Ball – Luka Doncic, les deux derniers bonshommes à avoir réalisé une saison rookie en 15/5/5

le retour de Mason Plumlee pour les Hornets

Killian Tillie et Yves Pons avec les Grizzlies face aux Pacers, pour aller chercher plus qu’un simple two-way

Jaren Jackson Jr. est en bonne forme – 20 points et 8 rebonds sur les Pistons -, en espérant que l’illusion dure

les Celtics seront sans Jaylen Brown et Al Horford, tous deux malheureusement atteints du Covid-19

Mo Bamba sera à surveiller, lui qui reste sur deux double-doubles en trois rencontres

Cade Cunningham et Killian Hayes font partie des sept absents côté Pistons, New York va se régaler

Josh Giddey continuera-t-il dans sa lancée face aux Nuggets de Nikola Jokic ?

nos yeux tricolores seront rivés sur la perf de Théo Maledon, moyen depuis la reprise

Rudy Gobert reste sur une première sortie à 19 points et 19 rebonds, qu’en sera-t-il cette nuit ?

Giannis Antetokounmpo joue pour l’instant en trottinant, va-t-il try hard face au Jazz ?

Jordan Nwora, le Daim à suivre en cette présaison : 16 points et 4 rebonds, 30 points et 8 rebonds puis 15 points et 8 rebonds

Cade Cunningham, Gordon Hayward, Killian Hayes, Marcus Smart, Josh Richardson, Dennis Schroder, Jayson Tatum, Cody Zeller, Chuma Okeke, Michael Carter-Williams, Jonathan Isaac, Markelle Fultz, Bobby Portis, Donte DiVincenzo, Semi Ojeleye, Rudy Gay, Nassir Little, Tony Snell et Dario Saric, et bien d’autres en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve en soirée pour zieuter du côté de Portland !