La compilation des meilleures actions NBA 2020-21, équipe par équipe : y’en a pour tout le monde, même pour les fans des Cavs

Un mois. Plus qu’un mois à patienter avant le début de la prochaine saison régulière NBA. Un mois, c’est peu et beaucoup à la fois. Comment tenir le coup ? On n’a pas de recette miracle mais plusieurs moyens efficaces pour faire passer le temps, comme mater les highlights de la saison dernière. Nouvelle compilation au menu, et il y en a pour tout le monde.

Littéralement pour tout le monde. Parce que oui, la NBA a adopté la formule suivante pour faire son best-of : une action par franchise, comme ça pas de jaloux, et donc 30 actions au total pour régaler l’ensemble des différentes fanbases de la Grande Ligue. Bon, on ne va pas se mentir hein, on aurait bien fait l’impasse sur le top play des Cavaliers ou celui du Thunder (quoique, un buzzer à 3-points de Lu Dort, c’est all-time) pour ajouter des actions des Nets ou des Hornets, mais parfois il faut savoir honorer tout le monde. Parce que la NBA ne serait pas la NBA sans des franchises légendaires comme les Kings (lol) ou les Timberwolves (re-lol). Ce top plays par équipe, c’est l’occasion de voir en action des mecs comme Lauri Markkanen, Cole Anthony, Gary Trent Jr., JaKarr Sampson, Buddy Hield ou encore Darius Garland. Comment ne pas être hypé par tout ça ? Plus sérieusement, c’est bien beau les Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James et Stephen Curry, mais à force on commence à connaître leurs highlights par cœur. Alors la diversité, ça fait du bien aussi, surtout quand ça permet d’observer Killian Hayes.

Que vous soyez fan des Nets, des Bulls ou du Magic, vous allez y trouver votre compte. C’est parti pour quasiment 14 minutes de highlights, d’Atlanta à Washington. Enjoy !