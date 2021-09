Les Bucks font de Lisa Byington la première commentatrice « play-by-play » à plein temps : et hop, une barrière brisée supplémentaire

Grande nouvelle avec l’annonce des Milwaukee Bucks de leur nouveau « play-by-play announcer » : la franchise championne NBA a choisi Lisa Byington. Elle devient ainsi la première femme commentatrice PBP à plein temps d’une équipe de sport professionnel masculin. Une vraie belle avancée dans le monde des médias.

Jim Paschke, commentateur de longue date des Bucks, a pris sa retraite sur un titre de Milwaukee après 35 ans. Une magnifique sortie donc, mais il fallait désormais trouver une nouvelle personne pour occuper le poste. Le président des Bucks, Peter Feigin, a annoncé le choix de la franchise hier et c’est Lisa Byington qui a été embauchée selon ESPN. La nouvelle présentatrice de Bally Sports Wisconsin devient la première femme à s’occuper à plein temps des tâches télévisées d’une équipe professionnelle masculine. Et pas n’importe laquelle puisqu’on parle des champions NBA en titre, les Milwaukee Bucks. Cette nouvelle représente une belle avancée dont la principale intéressée s’est félicitée sur Twitter : « Je suis honorée, touchée et très enthousiaste par rapport à cette opportunité et j’ai hâte de commencer. »

I am honored, humbled, and beyond excited for this opportunity and to get this started! https://t.co/02CpAHcEQb — Lisa Byington (@LisaByington) September 15, 2021

Comme nous l’indique ESPN, Lisa Byington possède un joli petit CV et a enchaîné les expériences avant d’obtenir ce poste chez les Bucks :

Aux commentaires lors de la Coupe du Monde de foot féminin 2019 en France pour FOX.

Aux commentaires pour les matchs de football féminin et masculin aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Première femme à commenter des matchs de basket NCAA masculin en mars avec CBS et Turner Sports.

Journaliste en bord terrain également pour le tournoi masculin NCAA entre 2017 et 2019.

Expériences aux commentaires play-by-play de certains matchs NBA et WNBA.

Dans un communiqué repris par ESPN, le président des Milwaukee Bucks s’est dit impatient et excité de démarrer cette nouvelle aventure.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lisa dans la famille Bucks et d’amener une commentatrice aussi talentueuse à notre équipe de diffusion. La grande expérience de Lisa en télé, y compris son travail en direct pour le basket de haut niveau comme la NCAA sur plusieurs réseaux nationaux, fait d’elle le choix idéal pour assumer ce rôle majeur. Bien que nous apprécions l’importance de la sélection de Lisa, et que nous célébrons ce moment historique, Lisa a obtenu ce poste en raison de ses compétences extraordinaires et de son expérience. Nous sommes impatients que Lisa devienne la voix des Bucks. »

Nouvelle voix donc pour les Milwaukee Bucks, que l’on est impatient de découvrir sur le League Pass lors des matchs des Daims sur Bally Sports Wisconsin. Objectif pour Lisa avant le début de la saison : bien travailler son grec et s’entraîner à la prononciation de Ant-te-to-kounm-po, car c’est assez galère. Son prédécesseur Bill Paschke peut probablement en témoigner.

Jolie nouvelle avec la première femme présentatrice télé à plein temps pour une équipe masculine. Alors que Doris Burke excelle en tant qu’analyste sur ESPN lors des matchs NBA en antenne nationale, Lisa Byington brise une barrière supplémentaire dans le monde médiatique du sport américain. Et on ne peut que s’en féliciter.

Source texte : ESPN – Milwaukee Bucks