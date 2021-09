Les différentes formations avant de faire le grand saut en NBA : partir à l’étranger pour revenir plus fort

Il y a encore une dizaine d’années, la NCAA représentait la principale étape avant de faire le grand saut vers la NBA. Mis à part quelques rares prospects US qui s’exilaient pour réaliser une saison en tant que professionnel à l’étranger, l’université était le passage incontournable pour les jeunes pépites évoluant aux States. Mais les temps changent et aujourd’hui, les possibilités sont multiples en matière de formation. Après la NCAA, la G League, le programme Overtime Elite ou encore The Professional Collegiate League, focus sur une autre option plus radicale.

Parfois, certains prospects décident carrément de quitter les États-Unis pour jouer professionnellement à l’étranger en attendant de pouvoir intégrer la NBA. Une voie empruntée par exemple par LaMelo Ball, numéro 3 de la Draft 2020 et Rookie de l’Année 2021 avec les Hornets. Contrairement à ses frangins Lonzo et LiAngelo, qui ont tous les deux porté les couleurs de la prestigieuse fac d’UCLA (même si le second n’a joué qu’un match de présaison avec les Bruins), LaMelo n’est pas du tout passé par la case NCAA. On l’a d’abord vu sur les parquets lituaniens quand il n’était encore qu’un lycéen, puis en Australie avec les Illawarra Hawks. Autre joueur drafté au premier tour en 2020 et passé par la NBL (le championnat australien), le joueur du Magic R.J. Hampton, qui a porté les couleurs des New Zealand Breakers. Ces deux exemples illustrent bien une tendance qui monte, et le succès de LaMelo Ball pourrait pousser de plus en plus de prospects à suivre son chemin. Car si quitter son pays pour jouer à l’étranger au sein d’une nouvelle culture et dans un championnat pro n’est jamais facile pour un prospect, cela peut représenter une bonne opportunité pour grandir – autant sur le plan basket qu’humain – et pour remplir son compte en banque. De plus, cela ne semble pas déplaire aux scouts. Bien avant Ball et Hampton, Brandon Jennings avait fait le grand saut vers l’Italie en 2008, devenant ainsi le premier lycéen américain depuis la mise en place de la one-and-done rule à laisser de côté la NCAA pour jouer dans un championnat professionnel en Europe. L’année suivante, le lycéen Jeremy Tyler avait lui sacrifié sa dernière année de lycée pour aller jouer dans le championnat professionnel israélien. Dernier exemple, celui d’Emmanuel Mudiay, préférant aller en Chine en 2014 plutôt que de passer par la case universitaire.

Vous l’avez compris, le paysage basketballistique pré-NBA connaît une profonde mutation en ce moment. Avec l’émergence de toutes ces différentes options et autres programmes pour les meilleurs prospects américains mais aussi internationaux, la NCAA et son système sont plus que jamais concurrencés. Et bientôt, un nouveau gros changement pourrait venir bouleverser tout ça puisque la NBA envisage d’abandonner sa one-and-done rule, ce qui permettrait aux prospects de rejoindre à nouveau la Grande Ligue dès la sortie du lycée.