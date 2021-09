LeBron James estime que les Raptors doivent retirer le maillot de DeMar DeRozan : il en sait quelque chose, il l’a lui-même sali

LeBron James est en vacances et il en profite pour faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Récemment, il a affirmé que les Toronto Raptors devaient absolument retirer le maillot de Demar DeRozan. Gros respect après martyrisé tant de fois les Raptors, mais qui peut vraiment lui donner tort ?

On le sait, LeBron James adore Instagram et publie régulièrement lors de ses temps off. Il y a quelques jours, il a commenté une publication sur la page de the Hoop Films qui demandait si les Toronto Raptors devaient retirer le maillot de Demar DeRozan. Et la réponse du King fut sans appel. « C’EST UNE VRAIE QUESTION ??? LOL. ABSOLUMENT QU’ILS LE DOIVENT. » Affirmation en majuscule pour LBJ, sur un adversaire qu’il a bien connu et qu’il a tant aimé martyriser à de nombreuses reprises. C’était même devenu un running-gag d’ailleurs, ces Raptors de Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui se faisaient sortir en Playoffs par les Cavs de LeBron après une très bonne saison régulière, puisque trois fois d’affilée entre 2016 et 2018 les Cavaliers éliminaient alors les Raptors sans que les Canadiens n’aient vraiment les armes pour lutter. Et dès qu’il y avait un peu d’espoir, comme en 2018 lorsque Toronto avait terminé premier de la saison régulière, LeBron James venait rappeler qui était le patron de la Conférence Est. Mais si le King a longtemps été la bête noire de DeMar DeRozan, cela ne l’empêche pas d’avoir beaucoup de respect pour l’ancien numéro 10 des Raptors. Classe tout simplement !

Oui, LeBron a bien conscience de l’importance et de la place laissée par DeRozan dans la franchise canadienne. Drafté en 2009 en neuvième position par Toronto, DMDR aura joué en tout neuf saisons dans le Nord, pour de coquettes moyennes de 19,7 points, 4,1 rebonds et 3,1 passes, contribuant à faire des Raptors une franchise de nouveau compétitive et ambitieuse. Mais surtout, l’arrière est devenu chemin faisant le recordman de matchs joué pour la franchise canadienne avec 675 rencontres et le recordman de points marqués pour Toronto avec 13 296 points. Une place de choix donc dans l’histoire des Dinos, qui justifie probablement un retrait de maillot. Toujours digne, DeRozan n’a pas non plus fait de vague lorsque sa franchise l’a échangé contre Kawhi Leonard en 2018, un trade dont on connaît la suite avec le titre des Raptors en 2019 grâce au nouveau franchise player en place. On pourra donc dire que DeRozan a participé à sa façon au seul titre de champion de l’histoire de Toronto, même si on se doute que DeMar aurait préféré vivre d’une autre façon ce titre.

LeBron James sait de quoi il parle. Après avoir quasiment mis fin à la carrière de DeRozan avec les Raptors, le King garde un grand respect pour son adversaire. Surtout quand on parle d’un joueur qui est le recordman de points dans une franchise. Alors, bientôt un retrait du numéro 10 à Toronto ? Et pourquoi pas un double retrait simultané avec le 7 ? LeBron, tu valides l’idée ?

Source texte : Sport Illustrated – the Hoop Films