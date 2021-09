Comment réaliser la rentrée parfaite ? Voici 10 conseils made in TrashTalk, pour démarrer la nouvelle année en mode MVP unanime

Si la NBA reprendra officiellement ses droits le 19 octobre prochain avec le lancement de la saison 2021-22, la rentrée reprend elle aussi ses droits dès l’arrivée de notre cher mois de septembre. Métro, boulot, dodo, lycée, collège, maternelle, embouteillages, écharpe et j’en passe, la reprise n’est jamais agréable et il faut se serrer les coudes pour la vivre sereinement. Du coup ? Voici 13 conseils, made in TrashTalk, pour que tout se passe de la meilleure manière possible, sans finir en PLS dans six semaines.

Cette liste est évidemment non-exhaustive. Il s’agit avant tout d’un guide, auquel nous avons déjà fait référence par le passé, et qui permet à chacun de s’y retrouver dans ses petites habitudes de début-septembre. La meilleure chose à faire ? C’est de la lire, la partager, et surtout y contribuer ! Car il n’y a rien de mieux que la voix du peuple pour triompher ensemble. Balancez donc vos meilleures suggestions pour que tout le monde sorte indemne de la reprise, car il risque d’y avoir quelques blessés dans la bataille…

1) REVISITER LA SAISON NBA 2020-21

La reprise du taf, c’est comme la reprise de l’entraînement. Si tu pars trop vite, c’est le claquage assuré. Du coup, au lieu de foncer tête baissée dans les effectifs des 30 équipes et faire un AVC en défilant l’effectif des Lakers, mieux vaut se faire une petite session rattrapage dans le plus grand calme. Pour ce faire, on vous conseille tout simplement de mater les 2 vidéos ci-dessous, ce qui prendra une trentaine de minutes et aura un double effet kiss cool : ça remettra des belles images en tête, et ça démarrera le hype-o-mètre tout doucement avant la reprise dans six semaines. Vous avez une vidéo 100% saison régulière, et une vidéo 100% Playoffs. Idéal pour dérouiller la machine.





2) PRENDRE RENDEZ-VOUS LE 19 SEPTEMBRE 2021

Prendre rendez-vous ? Mais… mais c’est un dimanche, le 19 septembre. Bah oui, justement. Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer que, le dimanche 19 septembre prochain, la plus grande série du YouTube Game NBA en France reprendra ses droits sur vos petits écrans : les 30 Previews en 30 Jours seront lancées, avec une franchise traitée chaque jour ! Sur la chaîne YouTube de TrashTalk, une vidéo chaque midi. Sur le site de TrashTalk, des articles explicatifs et détaillés dans tous les sens (effectifs, previews, salaires,…). Et sur les réseaux sociaux de TrashTalk ? Toujours plus de contenu. Vous ne pouvez pas louper ce rendez-vous, c’est pour cela qu’il faut le noter tout de suite dans son agenda. En attendant, vous avez trois semaines pour vous frotter les mains avant le grand marathon de 30 jours.

3) NOTER LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON NBA 2021-22

Avant de parler effectifs, pronostics, Gérard d’or et compagnie, il faut noter les petites nouveautés qui vont rythmer la saison NBA 2021-22 :

Ce sont les 75 ans de la NBA ! Il y a donc un logo en forme de diamant qui sera mis en avant tout au long de l’année, avec des matchs et des événements spéciaux afin de célébrer la longue et riche histoire de la plus grande ligue de basket au monde.

Changement de gonfle ! Désormais, la NBA jouera avec des ballons Wilson après des années passées en partenariat avec Spalding. Un sacré changement puisque Wilson met fin à 37 ans de collab, mais on rappelle que le tout premier ballon officiel de la NBA en 1946… c’était un Wilson. Retour aux sources donc, en attendant de voir comment les joueurs réagissent à cette nouveauté.

Le All-Star Game 2022 sera à Cleveland ! Comme dirait Joakim Noah, on est pas sur la station balnéaire la plus hype de tous les temps, mais stop sur les punchlines autour de l’Ohio. On sera évidemment devant le match des étoiles le 22 février (envoie 22-02-2022 par texto pour savoir si elle te trompe), ainsi que les festivités autour du weekend All-Star. Nous rompichâmes autour du Dunk Contest, à confirmer.

Quelques salles qui changent de noms, car il n’y a pas que des ballons qui sont modifiés cette année. Les fans du Heat seront donc ravis de laisser l’American Airlines Arena pour la FTX Arena de Miami, un nom qui va mettre du temps à s’installer vu l’historique de la Triple-A. On peut en dire autant pour les supporters du Thunder, qui sont en PLS depuis un mois après avoir appris que la Chesapeake Arena s’appellerait désormais le Paycom Center d’OKC. On va pas se mentir, avec un nom pareil ça sent le trashtalking à plein nez dès le premier gros contrat puant qui tombe.

4) PRENDRE L’AGENDA TRASHTALK

Un rendez-vous à prendre le 19 septembre, des notes à inscrire concernant les nouveautés de la saison prochaine en NBA,… L’idéal serait d’avoir un endroit où noter tout ça. Justement, vous en avez entendu parler, vous l’avez peut-être même déjà acheté, le tout premier agenda scolaire TrashTalk est disponible en grande surface ! Un beau bébé parfaitement réalisé pour cartonner cette année, et donc noter toute sorte de choses entre la liste de courses, rappeler Mamie, le nouveau contrat de Duncan Robinson et le taf à rendre jeudi prochain. On vous laisse le check ci-dessous, foncez car à partir de mi-octobre on sera tous dans les starting-blocks.

5) RETROUVER LES AVENTURES DES FRANÇAIS EN NBA

Ils ont rythmé la saison passée, et certains ont magnifiquement représenté le drapeau tricolore aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a du médaillé d’argent, et il y a aussi du jeune qui veut faire ses preuves chez les patrons. Au moment où ces lignes sont écrites, il y en a sous contrat garanti, et il y en a qui attendent patiemment que leur situation se débloque avec un potentiel deal en NBA. Voici donc nos chers tricolores, ceux qu’il faudra suivre tout au long de la saison à venir, en espérant que d’autres noms s’ajoutent à la liste suite aux camps d’entraînements de fin-septembre :

Rudy Gobert (Jazz)

(Jazz) Evan Fournier (Knicks)

(Knicks) Nicolas Batum (Clippers)

(Clippers) Théo Maledon (Thunder)

(Thunder) Killian Hayes (Pistons)

(Pistons) Sekou Doumbouya (Pistons)

(Pistons) Killian Tillie (two-way – Grizzlies)

(two-way – Grizzlies) Jaylen Hoard (two-way – Thunder)

Dans l’attente…

Timothé Luwawu-Cabarrot

Yves Pons (contrat de 10 jours à Memphis, potentiel two-way)

(contrat de 10 jours à Memphis, potentiel two-way) Frank Ntilikina

Axel Toupane

Adam Mokoka

…

6) CHOISIR SON PLAYGROUND OFFICIEL / OBTENIR SA LICENCE DE CLUB

Reprendre la routine du taf ou des études, c’est aussi retrouver des échappatoires qui vont nous permettre de ne pas péter un câble et de garder la forme tout au long de l’année. Et le basket, ça se vit aussi bien derrière les écrans que sur les terrains, chacun à sa façon. Ainsi, l’heure est venue de cocher la bonne case sur son formulaire individuel. Dans quel club vais-je jouer ? Quel va être mon playground officiel pour mettre des grandes sauces chaque weekend ? Est-ce qu’on reste sur le mode joueur du dimanche avec les poumons cramax et des crottes dans les yeux, ou est-ce qu’on trouve sa nouvelle équipe dans laquelle vivre toute une saison en mode club ? Attention, faites le bon choix car une fois le train passé, il ne reviendra plus pour la saison à venir !

7) METTRE À JOUR SON ÉQUIPEMENT (CHAUSSURES, SHORT, MAILLOT,…)

Une fois qu’on a choisi son mode de jeu pour la saison à venir (club ou playground), il faut checker la garde-robe. Car il n’y a rien de plus énervant que de réaliser qu’on a plus de short après avoir laissé JB nettoyer la Javel du camping avec, et il n’y a rien de plus satisfaisant que de démarrer une toute nouvelle année avec une toute nouvelle paire de pompes neuve. L’ouverture de la box, l’odeur du cuir, les lacets à bien positionner,… ce sont les petits plaisirs simples de la vie de basketteur et de basketteuse ! Un peu comme une nouvelle relation qui démarre, on a envie de trouver chaussure à son pied. Du coup, en mode cocorico, on ne peut que vous conseiller d’aller check la collection Tarmak x NBA qui est sortie en 2021 et qui va envoyer du nouveau à la rentrée ! Plusieurs grosses franchises NBA sont bien représentées, et pour avoir testé le matos (modèle Warriors) on peut vous confirmer que c’est nickel en indoor comme sur les playgrounds.

8) LISTER LES BONNES RÉSOLUTIONS QU’ON NE TIENDRA JAMAIS

Tout l’art de survivre à la rentrée, et de passer l’année en parfaite sérénité, se situe dans cette capacité formidable à se persuader de choses qui n’arriveront jamais. Les Kings iront en Playoffs, les Sixers de Simmons et Embiid vont trouver le déclic, Damian Lillard restera toute sa carrière à Portland, ce genre de choses tout à fait envisageables (rage quit dans 3… 2… 1…). L’idée ici n’est pas de dire que l’énergie de début-septembre sera forcément brûlée dans des déceptions de fin-juin et que nous sommes des êtres perdus d’avance, mais plutôt de trouver le juste milieu entre désirs, attentes, pragmatisme et réalité. C’est cette balance parfaitement imparfaite qui régit les meilleures années, et elle ne trouve son équilibre que dans un seul schéma : énumérer 8 bonnes résolutions, n’en tenir que 3, soupirer en se disant qu’on en a foiré 6, mais réaliser avec bonheur qu’on en a quand même tenu 2. Voilà la clé.

Ainsi, listez vos propres envies et bonne résolutions, et voyez sur quelles pistes vous tiendrez le plus. Avoir son année haut la main ? Obtenir le permis de conduire ? Arrêter la clope ? Reprendre le basket ? Supporter les Knicks ? Tenir vos proches au courant ? Perdre 10 kilos… ou en gagner 6 ? Faire le voyage dont vous avez toujours rêvé ? C’est vous qui dicterez votre liste, et c’est vous qui serez contents dans le cas où vous suivez le schéma expliqué ci-dessus. Car en juin-prochain, après une longue saison de NBA, peut-être que vous continuerez à prendre le bus… mais quel bonheur d’avoir enfin visité le Guatemala.

9) CHOISIR SON MODE PRÉFÉRÉ POUR MATER LA NBA

On ne va pas tourner 36 ans autour du pot, légalement il existe deux canaux via lesquels regarder la NBA aujourd’hui en France : le NBA League Pass, et la chaîne beIN Sports. On a bien dit légalement, car on sait qu’il y a des malins dans la foule et nous ne sommes pas responsables des méthodes soviétiques utilisées pour arriver à ses fins gratos. Ici, dans la Team TrashTalk, ça soutient les deux canaux principaux parce que le taf réalisé est remarquable. Un peu de multi-screen, de replay et d’images inédites en direct avec le NBA League Pass, ou un peu de talk-show, de commentaires live et d’interviews inédites avec beIN Sports. Une chose est sûre, choisissez bien votre mode préféré pour mater les matchs car on va s’en farcir un wagon et ça va durer plusieurs mois.

10) SUIVRE TRASHTALK SUR TOUS SES RÉSEAUX… ET PAS QUE

Site web, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, du livre, de l’agenda, vous le savez depuis longtemps TrashTalk est sur plusieurs plateformes à la fois et chacun y va à sa sauce. Il y a les habitués du site, mais qui ne vont jamais sur Twitch. Il y a les rois et reines des vidéos Apéro, mais qui ne vont pas sur Twitter. Les fous de la TTFL qui ne lisent pas d’articles, ou bien ceux qui nous soutiennent sur tous les fronts : faites comme bon vous semble ! Mais petit conseil, n’hésitez pas à vous aventurer sur de nouvelles terres jamais foulées par le passé, si ça se trouve vous allez y prendre goût.

Et le … pas que n’est pas placé là inutilement. La NBA, ça se suit certes avec TrashTalk en prio, mais aussi avec d’autres médias qui font un taf remarquable tout au long de l’année. Donc quand vous en avez marre de nos âneries, allez jeter un coup d’oeil sur Twitter, YouTube, Twitch, le net, Insta et j’en passe, il y en a du contenu d’envoyé sur l’Hexagone avec passion autour de la NBA. Le mieux c’est de comparer, et de se faire son propre avis, et d’alimenter les débats basket. Donc pas de bastos par ici, on est pour la pluri-lecture et les multiples échanges car c’est ce que ce merveilleux sport mérite dans le paysage tricolore.

Vous voilà prêts pour cette rentrée 2021 ! La reprise NBA est dans 6 semaines, mais un marathon ça d’anticipés dès maintenant. Alors à vous de respecter les 10 conseils, ou ceux que vous aimez le plus, et surtout : n’hésitez pas à partager votre méthode pour démarrer septembre pied au plancher !