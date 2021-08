BIG3 League, Playoffs : Jarrett Jack superstar, 35 points et direction la finale, pas de doute c’est vraiment une ligue à part

Niveau basket, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Seule « compétition » en lice, la BIG3 League dont les Playoffs se déroulent actuellement aux Bahamas. Jarrett Jack vient d’envoyer son équipe en finale avec une performance historique. Difficile de faire plus WTF !

Le Atlantis Paradise Island, gigantesque complexe de vacances aux Bahamas, est pour quelques jours un lieu immanquable. Non pas qu’il accueille le tournage de la saison 847 des Marseillais, mais pour les Playoffs de la très renommée (ou pas) BIG3 League. Les quatre meilleures équipes après huit semaines de saison régulière se retrouvent dans ce cadre plus idéal pour faire la fête que pour jouer au basket. Pourtant, sur le parquet on assiste à de jolis affrontements : Larry Sanders qui défend Amir Johnson, Joe Johnson qui attaque sur Rashard Lewis. Vive la vie. Au petit jeu des anciens NBAers qui régalent, on tient notre champion. Dans la demi-finale qui l’opposait au Tri-State, Jarrett Jack s’est transformé en Kevin Durant et a mené son équipe du Trilogy vers la grande finale. 35 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 contres, un shoot de la gagne et les numéros 1 de la saison régulière au tapis, Double-J a enfilé le costume de super-héros. Cette marque au scoring constitue également le record de points sur un match de BIG3 pour Jarrett Jack. En face, ni Jason Richardson (0 point), ni Nate Robinson (4 puntos) n’ont fait le poids. Au vu de leur performance, ils feraient mieux de retourner claquer des dunks. Pour Nate, il ferait même mieux d’aller retenter sa chance sur un ring face à Jake Paul. Encore que, pas sûr après le combat d’hier du youtubeur.

JARRETT JACK ARE YOU SERIOUS? Hits the game-winner. Sets a new BIG3 single-game scoring record. Sends his team to the Championship. @Jarrettjack03 pic.twitter.com/scgN3Cb1Cn — BIG3 (@thebig3) August 28, 2021

Dans l’autre demi-finale, la rencontre opposait les champions en titre, les Triplets, aux 3 Headed Monsters. Malheureusement pour Iso Joe Johnson et Big Al Jefferson, pas de deuxième titre d’affilée. Portés par un grand Kevin Murphy, les 3 Headed Monsters décrochent une place en finale. Le joueur drafté par le Jazz au second tour en 2012 et passé notamment par la SIG Strasbourg, a réalisé une superbe performance : 29 points, 8 rebonds, 3 passes. Avec l’aide également du braqueur Rashard Lewis (12 points), l’équipe coachée par le GOAT Gary Payton affrontera samedi prochain le Trilogy en finale. Le fameux « Consolation Game » opposera lui les Triplets au Tri-State. Il reste une semaine à tout ce beau monde pour se préparer au mieux aux derniers matchs de la saison de BIG3 League. Mojito sur le transat à la plage l’après-midi, virés dans les clubs des Bahamas le soir, dormir et décuver le matin, un programme chargé pour offrir aux fans en manque de balle orange un spectacle de qualité.

Prenez note dans votre agenda : la finale de BIG3 League aura lieu samedi prochain à 22h30 heure française et opposera donc le Trilogy de Kevin Durant Jarrett Jack aux 3 Headed Monsters. Après, on ne vous en voudra pas si vous avez les 85 ans de mamie de prévu, on vous fera le débrief.

Source texte : BIG3 League

LES RÉSULTATS DE LA SEMAINE 9 :

Triplets vs 3 Headed Monsters : 39 – 51 (la rediff du match complet, c’est par ici)

Trilogy vs Tri-State : 50 – 42 (la rediff du match complet, c’est par ici)