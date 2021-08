Point COVID du jour : les arbitres NBA et les employés en contact avec les joueurs devront tous être vaccinés

A un mois et demi de la reprise, la NBA vient de tomber d’accord avec le syndicat des arbitres pour que tous les refs soient vaccinés. Une manière de plus de garantir la sécurité des joueurs et le bon déroulement de la saison 2021-22.

Pour la première fois depuis deux ans *touche du bois*, les équipes devraient disputer une saison régulière de 82 matchs, comme au bon vieux temps. Cette année, on reprend aussi nos bonnes habitudes avec un début de saison à la mi-octobre (le 19 précisément) et des Playoffs de mi-avril jusqu’à mi-juin. Ça, c’est le plan. Pour qu’il se déroule sans accroc, la NBA a fait savoir cette semaine que toute personne en contact avec les joueurs durant la saison parmi les entraîneurs, la logistique, les médecins ou les gérants de la table de marque devrait être vaccinée. En toute logique, la même règle sera donc appliquée avec les arbitres suite au vote du syndicat des hommes et femmes aux sifflets en faveur de ce changement de règlement selon ESPN.

Now, referees, coaches, front-office executives and all other personnel who interact with players during the NBA season are required to be fully vaccinated. https://t.co/6vgZ3SINf1 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021

La NBA a officialisé cet accord ce samedi et le NBRA (National Basketball Referees Association) a parlé d’une situation « gagnant-gagnant ». « Cela va aider la NBA dans son objectif de créer un environnement sécurisé sur le terrain et d’assurer le bon déroulement de la saison tout en protégeant la santé et le bien-être des arbitres. » Depuis le début de la crise sanitaire, les arbitres avaient dû faire face à de nouvelles mesures contraignantes avec la protection des sifflets dans des petits sachets ou encore des modifications dans leurs déplacements professionnels. Tout comme les employés de franchise, seuls les arbitres ayant des raisons médicales ou religieuses pour ne pas se vacciner seront exemptés. Avec toutes ces mesures, la NBA espère mettre fin à des situations compromettantes et la mise à l’écart de certains joueurs comme Chris Paul lors des Playoffs, ou carrément l’annulation de certaines rencontres comme ce fut le cas la saison dernière.

La quasi-totalité des acteurs de la NBA seront vaccinés la saison prochaine. Un petit pas de plus vers un retour à la normalité avec un calendrier figé et le retour des salles à guichets fermés, tout ce qu’on aime pour pouvoir profiter à fond de notre passion pour la Grande Ligue en somme.

Source texte : AP via ESPN