Anthony Bennett et Thon Maker signent à l’Hapoël Jérusalem : l’American Dream continue pour le first pick 2013 (non)

Hello, la carrière complètement WTF d’Anthony Bennett se poursuit en Israël. Le numéro 1 de la Draft 2013 vient de signer dans un nouveau club, l’Hapoël Jérusalem, où le Canadien rejoint Sean Kilpatrick et Thon Maker. C’est quoi, ce bordel ?

La ville sainte porte décidément bien son nom, trois prophètes de la balle orange débarquent à Jérusalem. Pour la saison 2021-22, le club de l’Hapoël a annoncé la signature de Sean Kilpatrick, Thon Maker et du légendaire Anthony Bennett. Choisi par les Cleveland Cavaliers en première position de la Draft 2013, le Canadien réalise depuis une carrière à la Mario Balotelli. Et encore, l’avant-centre italien a quand même connu quelques réussites. Parti de tout en haut avec son prestigieux statut de first pick, Anthony Bennett s’enfonce un peu plus chaque année dans les profondeurs obscures de la balle orange. Souvent touché par les blessures, l’intérieur compte tout de même 151 matchs NBA à son compteur, mais ses stats de 4,4 points et 3,1 rebonds ne seront sûrement pas contées à ses petits-enfants. Jamais Anthony Bennett n’est parvenu à s’imposer dans la Grande Ligue. Passé par Cleveland, Minnesota, Toronto et Brooklyn, il a davantage connu les équipes de G-League que les effectifs fanions. D’ailleurs, pour l’annonce de son transfert, son nouveau club israélien a réalisé une fameuse vidéo highlights. Déjà, c’est très fort, car il fallait trouver des actions, mais ce qui est encore plus fort – pour un ancien numéro 1 de draft – c’est qu’il n’y a que deux actions sur les parquets NBA. Le reste, des actions en G-League…

Avec cette signature, Anthony Bennett effectuera une deuxième expérience en Europe après un passage à Fenerbahçe en 2016-17. Si le club turc, lors de son passage, remporte l’Euroligue, le Benêt ne parvient pas à s’imposer et retourne dès l’année suivante en G-League. Après une expérience la saison passée à Porto Rico et quelques minutes avec sa sélection nationale lors du Tournoi de Qualification Olympique, le Canadien débarque en Israël dans un club où il retrouvera d’anciens NBAers. D’abord, un arrière dont le nom de famille fait fuir tous les Patoches, Sean Kilpatrick. Puis, un ancien prospect dont le niveau en NBA n’aura jamais été celui attendu, Thon Maker. Drafté en dixième position en 2016, l’Australien compte tout de même 263 matchs en cinq saisons NBA, mais les stats sont loin d’impressionner : 4,6 points, 2,8 rebonds, 43% au shoot et 32% de loin. Oui, on se souvient plus de Thon Maker pour ses patates échangées contre l’équipe des Philippines que pour son passage en NBA, ce qui classe un peu le personnage. Pour Bennett, Maker et Kilpatrick, cette excursion en Israël leur permettra de jouer la Ligue des Champions et peut-être d’obtenir des minutes qu’ils n’ont jamais eues – et qu’ils n’auront probablement jamais – en NBA. On croît quand même moyen à un retour de ces trois zigotos dans la Grande Ligue.

Nouveau lieu de pèlerinage pour tout fan de basket qui se respecte, la Jerusalem Payis Arena, salle de l’Hapoël. Avec Sean Kilpatrick, Thon Maker et Anthony Bennett, le club israélien offre un cadre improbable à la carrière de ces trois joueurs. On souhaite bien du courage au coach pour rendre ce joli foutoir, cohérent.

Source texte : Hapoel Jerusalem BC