NBA Finals 2021 : Suns – Bucks, le Game 6 commenté en direct sur TrashTalk, envoyez le replay !

Les Suns jouaient leur peau cette nuit dans ce qui pouvait être le dernier match de la saison. Du coup, il fallait marquer le coup et s’organiser un petit live commenté à 3h du matin. Pour ceux qui n’ont pas pu nous tenir compagnie cette nuit, on vous balance le replay.

C’était l’événement qu’il ne fallait surtout pas manquer. Quoi de mieux pour finir la saison qu’un trio de choc sur un canapé, histoire de commenter les deux meilleures équipes de la saison qui s’écharpent pour le titre ? Franchement, on ne sait pas. Un beau jersey des Suns pour le plus objectif des trois (ou pas) et près de 3h entre analyse et moments chauds vécus en direct pour les commentateurs préférés de ta chaîne préférée. Un beau casting, un match qui vaut son pesant de cacahuètes : la parfaite finition d’une saison grandiose, aussi fantastique que la perf d’un certain Grec dans ce Game 6. On ne vous spoile pas hein ! Pour ceux qui ont raté le match, il est toujours temps de masquer le score et de se refaire une session tous ensemble. Dans la nuit ou au petit matin, on est à côté de vous sur le sofa.

Les plus dégourdis trouveront le temps entre dix pauses café, les plus vacanciers n’auront qu’à appuyer sur le bouton play. On monte le son et on se met bien devant ce match 6 des Finales NBA. Let’s go !