NBA Top 5 du jour : vous vous doutiez bien que ce n’est pas Jeff Teague qui allait ponctuer ces magnifiques Finales

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : ils ne l’auront pas trop utilisé sur ce Game 6, mais quand Chris Paul et Deandre Ayton s’unissent sur pick and roll ça finit rarement par une balle perdue.

#4 : feinte de tir du parking, spin-move de l’espace, finger-roll interstellaire, café, addition, feta, MVP.

#3 : et soudain jaillit Khris Middleton, subtilisant ainsi les chances des Suns de devenir champions NBA.

#2 : si Brook Lopez se met à faire des cut plein axe avant d’imiter la statue de la liberté en plein Game 6, on ne se demande plus vraiment pourquoi les Bucks sont champions NBA.

#1 : à chaque match de ces Finales son action d’éclat, et cette nuit Giannis n’aura même pas attendu la deuxième possession du match avant d’envoyer son message. Giannis Antetokounmpo ferme donc ce dernier Top 10 de la saison, quoi de plus logique pour celui qui vient de fermer la saison tout court.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite, parce qu’on part au Japon dans deux jours. À très vite ? Allez, à très vite !