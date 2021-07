Le Game 6 des Finales NBA sera commenté en live sur la chaîne YouTube de TrashTalk : quand on aime ? On ne regarde pas l’heure

Qui dit évènement majeur dit couverture majeure. Cette nuit, à 3h du matin, les Bucks et les Suns s’écharperont pour la sixième fois de ces Finales et Milwaukee aura l’occasion de gratter une bague historique, devant son public. Rien de tel pour se chauffer, rien de tel pour… nous chauffer.

Vous connaissez l’heure, et voici l’adresse !

La décision a été prise lors d’un vote à main levée dans nos bureaux. 1000 voix pour, une voix contre, celle du voisin venu s’immiscer dans notre réunion festive. C’est donc officiel, TrashTalk commentera ce Game 6 en direct sur notre chaîne YouTube, à 3h du matin car toi même tu sais que 3h reste la meilleure heure pour commenter un match de basket et, surtout, pour le vivre avec une sacrée grosse poignée de drogués de la balle orange. La bonne nouvelle ? C’est qu’il se passe toujours quelque chose en direct. Souvenez-vous : « oh le shoot de Kawhi », « donne à Evaaaaan », « les règles FIBA, les règles FIBA », les vrais auront les références et se souviendront donc de tous ces moments magiques passés en direct avant de voir la police débarquer pour tapage nocturne, mais quand on aime on ne regarde pas l’heure, quand on aime on ne compte pas… les décibels.

Le sacre potentiel de Giannis Antetokounmpo et son bond de 50 places dans le Top 100 all-time ? La réaction attendue de Devin Booker et Chris Paul ? Le Big Three des Bucks qui termine le travail proprement ? Un sacre à domicile, une première depuis 2017 ? Un Game 7 jeudi soir histoire de mettre tout le monde en PLS ? Réponse à 3h, deux heures et demi plus tard surtout, dans une ambiance digne de vos meilleures férias mais sur YouTube.

Le rendez-vous est pris et il sera donc à vivre avec votre duo préféré, en vous annonçant d’ores et déjà que sur votre gauche le maillot des Suns sera de sortie, que ce soir celui de Devin Booker ou de Dan Majerle. Allez, repos du guerrier ou taf jusqu’à la nuit prochaine, et ensuite… on vit l’histoire tous ensemble, cœur cœur.