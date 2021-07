Zach LaVine placé dans le protocole COVID et absent pour le départ à Tokyo : dommage, on aurait bien aimé battre Team USA à armes égales

Et ça continue, encore et encore, en espérant que ce ne soit pas que le début, d’accord d’accord. Ces presque paroles de l’ami Francisco collent très bien à la vie de Team USA actuellement, le squad de Gregg Popovich devant faire avec les soucis inhérents à cette foutue pandémie. Bradley Beal a déjà du renoncer, Kevin Love aussi mais c’est juste parce qu’il est claqué, et hier c’est l’absence de Zach LaVine pour le départ à Tokyo qui a été annoncée par USA Basketball. Ca commence à faire, et le spectre d’un début de compétition à huit se fait ressentir…

Vous l’avez peut-être vécu, ce moment où l’on est obligé de partir à sept à Bellegarde sur Valserine pour aller disputer un match le dimanche matin à 11h. Deux blessés de longue date, deux bourrés de la veille, deux pannes de réveil et le tour est joué, après tout ça filera du temps de jeu au petit Hugo. Eh bien dîtes-vous que Team USA risque peut-être d’en passer par là, puisqu’aux absences logiques de Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday (parait qu’ils « jouent des Finales NBA, à d’autres hein) pour le départ à Tokyo s’est ajoutée hier celle de Zach LaVine, placé dans le protocole COVID et donc interdit de voyager avec le reste de son équipe. La bonne nouvelle ? Zach LaVine a eu le COVID en avril et devra selon toute vraisemblance respecter « uniquement » le protocole et s’isoler une petite dizaine de jours. La mauvaise ? Celui qui a toutes les chances d’être le poste 2 titulaire de Team USA aux Jeux pourrait/devrait donc manquer le début de la compétition et un certain match contre… l’Equipe de France dimanche à 14h.

Parmi les leaders annoncés de son équipe aux Jeux, Zach LaVine voit donc ici un premier contretemps majeur à son été japonais et c’est surtout Team USA dans son ensemble qui se retrouve démuni à l’orée d’une compétition que beaucoup voient très ouverte. Le roster de Gregg Popovich à l’instant T ? Damian Lillard, Keldon Johnson, Jayson Tatum, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Bam Adebayo et JaVale McGee. On est loin du petit Hugo quand même hein, mais rien ne sera offert aux State sur cette olympiade et les boys de Vincent Collet ne se priveront sans doute pas de frapper un énorme coup à la moindre ouverture de brèche. En cas de Game 7 entre les Suns et les Bucks (potentiellement jeudi soir), le Pop ne pourra en tout cas compter que sur huit joueurs, si d’aventure les Bucks l’emportaient ce soir les trois finalistes seraient peut-être ready to go dès dimanche mais une fois les tests COVID opérés et surtout éclatés au champagne pour deux d’entre eux et lessivés par les Playoffs pour les trois, bref pas une partie de plaisir à gérer et des soucis dont Team USA se serait bien passé.

Evan Fournier et ses sauces sont prévenus, il y aura peut-être un peu de vent dans le dos dimanche. A l’Equipe de France d’en profiter, pas d’quartier comme on dit, et on espère tout de même voir une équipe américaine au complet pour ces Jeux, histoire de les taper bien comme il faut en Finale sur un tir au buzzer de Frank Ntilikina, juste avant de le voir prolonger aux Knicks pour 60 millions sur quatre ans. Deal ?