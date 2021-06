Les Sixers veulent continuer à croire en Ben Simmons : en même temps, c’est pas trop le bon moment pour le bouger

Après le gros choke face aux Hawks et les performances désastreuses de Ben Simmons en attaque, on se demande tous si l’Australien a toujours un avenir chez les Sixers. Sans grande surprise, ça discute déjà mais visiblement, Philadelphie veut continuer à croire en son maçon.

Ben Simmons portera-t-il toujours le maillot des Sixers à la rentrée prochaine ? On avait mis la question sur la table il y a quelques jours, juste après l’énorme fiasco du Game 7 entre Philadelphie et Atlanta. Et ce jeudi, Adrian Wojnarowski d’ESPN nous donne quelques infos sur l’ambiance actuelle du côté de Philly par rapport au dossier Simmons. D’après le Woj, le camp de Ben aka Klutch Sports aka Rich Paul et le management des Sixers, c’est-à-dire le président des opérations basket Daryl Morey et le manager général Elton Brand, seraient actuellement en discussion. Au cœur de leurs échanges, l’avenir du Boomer et notamment le sujet d’un potentiel trade pouvant favoriser à la fois le développement de Simmons et aider les Sixers à franchir enfin un cap en Playoffs, eux qui n’ont toujours pas vu la couleur des Finales de Conférence Est durant l’ère The Process. Cependant, si l’on en croit l’insider le mieux informé de la NBA, aucune demande de transfert n’a pour l’instant été faite depuis le camp du joueur. Et en face, les Sixers seraient toujours à bord du projet Simmons. Visiblement, la franchise pense qu’il reste un élément central capable d’aider Philly à atteindre ses objectifs. Pas sûr que Joel Embiid soit du même avis mais les Sixers indiquent vouloir bosser à fond avec Ben pour qu’il puisse enfin progresser au shoot et notamment aux lancers-francs. Simmons aurait d’ailleurs eu une discussion avec le coach Doc Rivers dans le but d’avancer ensemble pour progresser individuellement et collectivement. Est-ce que tout ça signifie que Ben Simmons sera forcément à Philadelphie au début de la saison prochaine ? Non, car les discussions Rich Paul – Sixers devraient continuer durant l’été et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l’univers foufou de la NBA. Mais ça montre quand même les premières intentions de chaque camp, à moins que ça ne soit qu’un écran de fumée.

Sixers remain committed to working through Simmons' shooting issues this summer, especially free throws. Doc Rivers and Simmons met to discuss plans for moving forward together, per sources. https://t.co/l0BBDk5RWS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2021

Car aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne, la valeur de Ben Simmons n’a sans doute jamais été aussi basse. Après ses Playoffs, où ses faiblesses ont été plus que jamais exposées au grand jour et où on a vu un joueur totalement en manque de confiance, Simmons est devenu le symbole de l’échec de Philly. Traduction, ce n’est pas du tout le bon moment pour le transférer. Il est ainsi logique de voir les Sixers vouloir continuer l’aventure avec leur joueur pour le faire progresser, histoire qu’il remonte sa cote un minimum, mais cela ne veut pas dire qu’ils croient dur comme fer dans sa capacité à franchir un cap. Pour rappel, Simmons a failli se faire transférer à Houston contre James Harden il y a quelques mois. Et on connaît Daryl Morey, il n’est jamais le dernier pour tenter des gros coups. C’est juste que là, bon, disons que ce n’est pas James Harden que vous pouvez récupérer en échange, mais des mecs un à deux crans en dessous. Dans un tel contexte, plusieurs équipes pourraient toquer à la porte des Sixers cet été pour tenter d’obtenir Simmons, qui reste un jeune joueur à très grand potentiel et avec des qualités défensives d’élite, mais la contrepartie risque de décevoir Morey.

Daryl Morey ne semble pas vouloir casser le duo Ben Simmons – Joel Embiid pour l’instant, et veut continuer à trouver des solutions pour permettre à Simmons et donc aux Sixers de franchir un cap. Juste pour info avant de conclure, il reste encore quatre années de contrat à Ben avec Philly pour une valeur de 147 millions de dollars…

Source texte : ESPN