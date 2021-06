NBA Top 5 du jour : une seconde de déconcentration, et Giannis Antetokounmpo vous en claque un sur le museau

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : des pétards il y en a eu quelques uns hier, dont celui-ci, qui nous montre que le boug Giannis est également assez ambidextre.

#4 : une seconde de déconcentration, et Giannis Antetokounmpo vous en claque un sur le museau.

#3 : il existe un monde dans lequel Pat Connaughton monte au contre sur Kevin Durant en pensant bien terminer sa soirée.

#2 : un pivot dans le corps d’un meneur, le handle d’un plombier mais le hustle d’un combattant de MMA. Mesdames, messieurs, Bruce Brown.

#1 : le saviez-vous, si Kevin Durant avait fait du 56 et non du 58, les Nets seraient en Finales de Conférence.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !