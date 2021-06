Les Celtics vont revoir Ime Udoka, Chauncey Billups et Darvin Ham : le premier date s’est bien passé, de quoi mériter un second rencard

Parmi les nombreuses équipes à la recherche d’un nouveau gourou pour la saison prochaine, on trouve les Boston Celtics. Désormais drivée par Brad Stevens, la franchise du Massachussetts commence à intensifier ses entretiens et trois candidats ont reçu une seconde invitation. De là à imaginer que le prochain coach est dans ce trio, il n’y a qu’un pas.

Depuis sa nomination en tant que président des opérations basket à Boston, Brad Stevens ne chôme pas. Après avoir dégagé Kemba Walker et ses genoux en carton vers le Thunder pour récupérer le vieillissant Al Horford, l’ancien de Butler cherche visiblement à passer la seconde quant à la question de son successeur sur le banc. On a justement appris récemment que plusieurs candidats avaient fait bonne impression, de quoi mériter un second entretien auprès de la franchise. C’est Adrian Wojnarowski de ESPN, notre pape du scoop, qui a vendu la mèche sur l’oiseau bleu en spoilant les noms des heureux élus : Ime Udoka, Chauncey Billups et Darvin Ham.

Brooklyn’s Ime Udoka, Milwaukee’s Darvin Ham and Clippers’ Chauncey Billups are among head coaching candidates who Boston hopes to interview for a second time, sources tell ESPN. Celtics’ search continues to focus in the assistant ranks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2021

Que du beau monde dans cette liste et on vous fait rapidement les présentations. Ime Udoka est un nom bien connu du côté de San Antonio où il a fini sa carrière de joueur avant de prendre l’ardoise et le stylo derrière le banc de Pop’. 7 ans du côté de Fort Alamo avec deux passages du côté de Philly et Brooklyn pour diversifier un peu son apprentissage : on part donc sur un candidat école Spurs avec un beau vécu et un nom qui est déjà revenu plusieurs fois dans les rumeurs. À noter qu’il a aussi fait un passage en tant qu’assistant avec Team USA en 2019, ce qui lui a valu des commentaires élogieux de la part des Celtics présents avec le groupe selon l’insider. (Brown, Tatum ?) On enchaîne direct avec Darvin Ham qui présente un profil assez proche du premier avec une longue expérience en tant que numéro 2 mais en tant que padawan de Mike Budenholzer, que ce soit du côté d’Atlanta (avec Quin Snyder, Taylor Jenkins et Kenny Atkinson) ou Milwaukee. Probablement un des assistants les plus suivis sur le marché depuis quelques temps. On finit avec Chauncey Billups qui est un peu le serpent de mer de ces derniers mois quand il s’agit de penser à un nouveau coach. L’ancien All-Star fait ses gammes du côté des Clippers mais on lui prête des envies d’enfiler le costume de boss très rapidement et beaucoup de franchises lui font les yeux doux, à commencer par Portland. Seulement une année au sein d’un staff mais une carrière et un Q.I basket qui lui assurent une sacré hype pour quiconque oserait tenter le pari. Reste à voir si les Celtics franchiront le pas.

Le premier rencard s’est bien passé et Boston a proposé un second rendez-vous à Ime Udoka, Darvin Ham et Chauncey Billups. Le signe que le futur élu est présent dans cette liste ? Rien n’est sûr, d’autant que Woj’ a indiqué que d’autres candidatures pouvaient encore être étudiées. Vu la vitesse d’exécution de Stevens, on devrait rapidement en savoir plus.

