NBA Top 10 du jour : Terance Mann a postérisé Rudy Gobert, puis le Palais de l’Elysée, puis le Champ de Mars, à vous d’écrire la suite

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : la spéciale Donovan Mitchell, en cloche, au buzzer. On ne s’attardera par contre pas trop sur les pourcentages, en même temps un Top 5 ça n’est pas fait pour ça.

#4 : Ben Simmons est peut-être du genre à se faire crosser, mais c’est surtout le genre à revenir une seconde plus tard pour vous contrer tel la Faucheuse. Magnifique action d’un magnifique deuxième meilleur défenseur de l’année.

#3 : il est loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

#2 : poster de Ben Simmons sur Clint Capela, incroyablement victimisé hier soir. Il n’empêche que ce matin, c’est bien ce bon Clint qui chante la ritournelle sous les fenêtres de l’hôtel des Sixers.

#1 : Terance Mann a du toupet, et son audace a été récompensée. Pour se réconforter ? Disons que le gamin a postérisé l’un des meilleurs défenseurs de toute l’histoire de la NBA.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !