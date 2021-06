Ben Simmons « n’est pas vraiment intéressé » par les trophées individuels : exactement ce qu’il disait il y a une semaine, enfin presque

Pendant une bonne partie de la saison régulière, Rudy Gobert et Ben Simmons étaient les deux grands favoris dans la course au titre de Défenseur de l’Année. Et le second ne s’est jamais privé pour dire tout haut qu’il méritait le trophée. Finalement, c’est Rudy qui est logiquement reparti avec la récompense. De quoi faire rager Simmons ? Il assure que non. Hum hum.

« Je suis le Défenseur de l’Année. » Il y a deux mois, au moment d’aborder la dernière ligne droite de la saison régulière, Ben Simmons n’avait pas hésité à booster son dossier dans la course au DPOY, allant jusqu’à envoyer des piques à Rudy Gobert, son principal concurrent. Mais malgré les arguments mis en avant par le meilleur shooteur de la NBA le Boomer, c’est bien notre Rudy national qui l’a emporté pour la troisième fois de sa carrière. Lorsqu’on voit l’impact défensif de Gobert en saison régulière et notamment sur ces Playoffs 2021 (coucou les Clippers), impossible de dire que c’est un mauvais choix mais on imagine que Ben Simmons doit bien rager par rapport à sa deuxième place. Quand on force autant pour gagner le trophée, et quand on déclare que seule la plus haute marche du podium est importante après avoir été nommé parmi les trois finalistes, y’a forcément de quoi être déçu par le verdict. Du coup, on attendait avec impatience une décla à la hauteur de celles lâchées au cours de la saison régulière. Sauf que l’ami Ben a décidé de sortir la langue de bois (via ESPN).

« Félicitations à Rudy. Je veux dire, je ne peux rien y changer. Je ne suis pas vraiment intéressé par les trophées individuels. Je veux le titre. C’est mon objectif. Honnêtement, le but n’est jamais de gagner le titre de Défenseur de l’Année. L’objectif c’est d’aller sur le terrain pour faire mon job et être le meilleur défenseur de la Ligue, peu importe les récompenses. »

Bah voyons. Pendant une bonne partie de l’année, les Sixers ont enchaîné les grosses déclas pour tenter d’augmenter leurs chances de ramener des awards à la maison, de Ben Simmons à Joel Embiid en passant par le coach Doc Rivers. Et si Jojo a avoué qu’il était un peu déçu d’avoir terminé deuxième derrière Nikola Jokic dans la course au MVP, Simmons a donc préféré jouer la carte de « les récompenses individuelles, c’est pas important ». Visiblement, ça l’était quand même pas mal il y a encore une semaine de ça. Bref, passons. Là où Simmons marque un point, c’est que le titre NBA est effectivement l’objectif ultime et si les Sixers parviennent à aller au bout, cette seconde place au DPOY tombera vite aux oubliettes. Opposé aux Hawks en demi-finale de conf’, le leader de l’Est a repris le contrôle des opérations hier soir sous l’impulsion notamment de son duo Embiid – Simmons. Ce dernier, auteur de 18 points – 7 passes et bien évidemment réputé pour sa polyvalence défensive et sa présence physique, est en mission pour tenter de calmer cet insolent de Trae Young, qui a connu son moins bon match des Playoffs lors du Game 2 à Philly il y a quelques jours. Aujourd’hui, les Sixers mènent 2-1 dans la série et cet impact qui les caractérise tant semble prendre le dessus face à la talentueuse équipe d’Atlanta.

Langue de bois ou pas, DPOY ou pas, Ben Simmons a d’autres objectifs aujourd’hui, comme Rudy Gobert d’ailleurs. Avec leur impact défensif, les deux veulent aider leur équipe respective à assumer ce statut de leader de conférence en Playoffs, pour ensuite se retrouver sur la plus grande des scènes, celle des Finales NBA. Le terrain de jeu parfait pour montrer qui est le boss.

