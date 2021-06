NBA Top 5 du jour : Chris Paul est content, il a troqué un DeAndre athlétique contre un Deandre jeune, athlétique et intelligent

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : interception Devin Booker, élan de sénateur et l’on se dit que le petit génie va nous claquer un gros 360 et…… bah non.

#4 : Chris Paul est content, il a trouvé un Deandre encore plus intelligent que celui d’avant.

#3 : à Denver, Chris Paul joue pivot et fait 120 kilos.

#2 : la dernière fois qu’on a vu un si piètre danseur, c’était Bigard dans Danse avec les stars. On espère juste que Paul Millsap ne tournera pas aussi mal.

#1 : Chris Paul encore, Chris Paul toujours, Chris Paul, Chris Paul, Chris Paul, vite un mouchoir.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !