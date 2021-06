Le replay du live Clippers – Mavericks : pas de game winner cette fois-ci, le canapé a eu chaud

Game 7 les amis, juste avec ce mot et ce chiffre vous auriez déjà dû rejoindre le live. Comme on dit souvent, les absents ont toujours tort mais comme on est gentils, la séance de rattrapage est là. Pour cela, rien de plus facile : cliquer sur le lien vidéo, et kiffer pendant 2h45.

Dimanche soir, 21h30, un Game 7 : le rendez-vous était pris et la soirée fut comme prévu assez épique. Après six matchs où les deux équipes avaient trouvé l’herbe plus verte chez leur voisin, les Clippers et les Mavericks ont livré une ultime bataille sur le parquet du Staples Center, une bataille qui a tenu toutes ses promesses. « Oh mais Luka arrête comment il fait ce mec ? », « Nico Batum stop tu me fais penser à Prime MJ », « encore un poster de Kawhi Leonard sur l’entièreté du Texas ! », voilà le genre de pépites qui sont ressorties de ce live. Clairement, on s’est tous bien amusés, alors n’hésitez pas à déguster ce replay si jamais vous aviez mieux à faire hier soir (mais quoi ?!?).

Game 7 = visionnage obligatoire du live, en live ou en replay, bientôt en replay du replay du live, et ainsi de suite. Los Angeles VS Dallas, Kawhi VS Luka, mais que demande le peuple ?