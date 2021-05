Preview de la soirée NBA : Trae Young, LeBron James, Kevin Durant et Luka Doncic sont en mission, objectif 3-1 et une fin de série tranquille

Deuxième marathon du week-end ce soir, avec de nouveau quatre match au programme et ce dès 19h. Quatre matchs, quatre Game 4, et à chaque fois une équipe en quête d’un avantage quasi définitif, et une autre qui veut continuer à y croire.

19h : Hawks – Knicks : le « vilain » Trae Young face à l’équipe que « tout le monde » aimerait voir gagner, mais pour l’instant ce sont bien Trae Young et les Hawks qui ont su élever leur niveau de jeu pour dominer cette première partie de série. Côté Atlanta justement on t^chera de conserver cette dureté défensive à partir de laquelle tout part si vite, alors que pour les Knicks on attend clairement un réveil des leaders offensifs présumés, Julius Randle et R.J. Barrett pour ne pas les nommer. Encore un match qui s’annonce tendu, idéal pour attaquer la soirée.

21h30 : Lakers – Suns : une série qui partait sur les chapeaux de roue, puis… Chris Paul s’est abîmé l’épaule, puis… les Lakers se sont mis à défendre. Résultat des courses ? Le rouleau compresseur angelino fait de nouveau très peur et on a aujourd’hui du mal à imaginer ces Suns pourtant valeureux aller chercher le champion. Le match de ce soir est un tournant puisqu’il peut quasiment mettre un terme à la série en cas de victoire de LeBron et son armée, alors qu’une victoire de Phoenix rajouterait environ 1 000 000 au level hype à la suite des évènements. Un mot cependant pour tous nos amis fans des Suns, quoiqu’il arrive ce soir… : courage.

1h : Celtics – Nets : gros choc d’attaque entre Boston et Brooklyn, là aussi un Game 4, et un focus évident sur les agités du bocal que sont Kevin Durant, Jayson Tatum, James Harden, Kemba Walker ou Kyrie Irving. Parmi ces cinq hommes se sont cachés un meneur myope et quatre superstars +++, et ce Game 4 sera logiquement l’occasion d’apprécier une nouvelle masterclass de la part d’un ou plusieurs de ces grands malades. Globalement ? L’avantage reste aux Nets évidemment, mais le match précédent nous a prouvé qu’un Tatum étincelant et bien accompagné pouvait changer la donne. Assez pour égaliser à 2-2 et faire douter Brooklyn ? On y mettrait pas notre PEL mais pourquoi pas.

3h30 : Mavericks – Clippers : le voilà notre délicieux dessert de la nuit. Dallas a pris les deux premières manches grâce à un fabuleux Luka Doncic, les Clippers ont pris la troisième malgré un… fabuleux Luka Doncic, et on attend quoiqu’il arrive un Game 4 une nouvelle fois ultra-offensif avec des Clippers dans l’obligation de gagner pour ne pas se retrouver dos au mur trop tôt dans ces Playoffs. Luka, Kawhi Leonard, Paul George… le premier à 45 a gagné. A noter que Luka Doncic est annoncé questionable ce soir après une douleur ressentie au Game 3, mais on préfère vous dire qu’on ne croit pas une seule seconde en son absence.

On en saura donc un peu – beaucoup – plus sur ce premier tour à l’issue de ce neuvième jour de Playoffs. Certains ont besoin de frapper un grand coup mais en face on est pas venu là pour enfiler des perles, alors tous dans le canapé à 19h, position du lotus, et on se met bien pendant… onze heure de suite !