Le pari spécial NBA Sunday : 450€ à gagner avec un Anthony Davis qui salit une troisième fois les Suns

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 30 mai, qui est le deuxième des Playoffs, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec quatre matchs 4 dont une première belle affiche dès 19h (fuseau horaire de Châteauroux) et une autre à 21h30. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h00 : Hawks (1,51) – Knicks (2,60)

21h30 : Lakers (1,37) – Suns (3,25)

01h00 : Celtics (3,55) – Nets (1,32)

03h30 : Mavericks (2,30) – Clippers (1,63)

Le pari qu’on sent bien

Anthony Davis marque minimum 30 points (3,00) :depuis son match 1 raté l’intérieur des Lakers a envoyé deux fois 34 points sur une défense des Suns qui ne sait plus trop comment faire. Jae Crowder a tout simplement pété un câble lors du match 3, Ayton est souvent occupé ailleurs et l’intelligence de jeu des Angelinos fait que l’ailier fort monosourcillé est mis dans les meilleurs conditions pour scorer. Ce soir, AD va encore être servi en ballons. Il va pouvoir prendre entre 15 et 20 tirs, et provoquer des fautes qu’il sanctionnera sur la ligne de lancers. 30 points, la barre est haute mais loin de l’être trop. La cote, à l’origine à 2,50, a été boostée à 3,00 ce qui ne la rend que plus attrayante.

Le pari combiné à tenter

Trae Young marque au moins 20 points contre les Knicks et Paul George marque minimum 25 points contre les Mavs (1,97) : On vous avait déjà proposé de miser sur un Trae Young à minimum 20 points dimanche dernier. Cela s’était bien passé car le meneur des Hawks est un cauchemar à défendre pour les Knicks. La cote était déjà à 1,25. Combinée avec la cote à 1,58 d’un Paul George à 25 points – ce qui n’a rien de fou quand on regarde la forme offensive du bonhomme – cela nous donne une cote totale de 1,97. Sympatico pour un petit pari.

Une petite folie pour finir ?

Les Celtics battent les Nets (3,55) : est-ce une si grosse folie ? Oui quand même. Les Celtics ont courageusement géré le match 3 dans le sillage d’un Jayson Tatum historique, d’un Tristan Thompson monstrueux sous les cercles, d’un Marcus Smart au top et d’un très bon Evan Fournier. Souci : il faudra refaire la même ce soir pour réitérer face à ces Nets et repartir à Brooklyn en ayant égaliser dans la série.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

