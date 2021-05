DPOY award 2020-21 : Rudy Gobert, Ben Simmons et Draymond Green sont les trois finalistes, faites vos jeux !

Dans la catégorie des stoppeurs, ou des libéros, je demande Laurent Blanc, Rudy Gobert, Marcel Desailly, Ben Simmons, Lothar Matthaus, Draymond Green, Franco Baresi, Bam Adebayo et Jaap Stam. Parmi cette drôle de liste ? Cinq anciens footballeurs, trois finalistes dans la course au DPOY 2021 et un mec qui s’estime oublié. Allez zou, on fait le point… et on file à la sieste.

Dans la course au trophée de meilleur défenseur de l’année deux hommes semblent s’être échappés depuis le début de saison. Dans le coin gauche un géant français, défenseur ultime de la meilleure équipe de la Ligue et, au passage, l’une des ses meilleures défenses depuis une demi-douzaine d’années, déjà deux fois couronné et donc pas si loin que ça d’entrer dans la famille des plus grands chiens de garde de l’histoire de la NBA. Dans le coin droit ? Ben Simmons, parmi les auto-proclamés DPOY cette saison, et le bougre n’est probablement pas bien loin du compte. Premier soldat de l’une des défenses les plus étouffantes de la Ligue, capable de défendre cinq postes excusez-le, et arrivé à son prime défensif, jusqu’au prochain sans doute. Draymond Green ? L’arbitre parfait, critiqué par certains à cause du bilan pas terrible des Warriors, un argument quand même un peu claquos qui reviendrait à dire qu’un Luguentz Dort par exemple ne mérite aucune mention cette saison. Celui qui râle et qui a probablement bien raison ? Bam Adebayo, surpris hier par l’annonce des trois finalistes et qui se chargera sans doute en Playoffs d’expliquer le fond de sa pensée à ses adversaires, à commencer par Giannis Antetokounmpo dès ce week-end. Mention également à un Jrue Holiday dont la mixtape ramassée des mains de l’intrépide Kevin Porter Jr. a peut-être pesé dans la balance, mais ce sont donc en tout cas le meneur des Sixers, l’intérieur des Dubs et le pivot du Jazz qui abordent la dernière ligne droite avec un jeton pour la ligne d’arrivée. Trois homme qui le méritent, hum hum surtout deux, et un Français qui rentrera peut-être dans un mois dans une catégorie all-time, une bande de tarés parmi laquelle figurent seulement Dikembe Mutombo, Ben Wallace et Dwight Howard. Ca calme hein.

Et vous ? Plutôt Team Rudy, Team Benny ou Team Dray ? Réponse dans un mois et demi, avec ou sans Marseillaise.