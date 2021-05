Candidats pour les NBA Awards 2021, le grand récap : par ici la liste de tous les finalistes, et rendez-vous bientôt pour le résultat final

La nuit dernière, alors que les Wizards se baladaient face aux Pacers pour décrocher leur ticket pour les Playoffs, la NBA a dévoilé les trois finalistes pour chaque trophée individuel de fin de saison. Comme on aime faire les choses bien chez TrashTalk, on a sorti un article pour chaque, mais un petit récap ne fait jamais de mal.

Nikola Jokic (Nuggets)

Joel Embiid (Sixers)

Stephen Curry (Warriors)

Pas de grande surprise. Nikola Jokic est le grand favori pour rafler le trophée, Joel Embiid serait sans doute le favori s’il n’avait pas raté autant de matchs, et Stephen Curry est le MVP de LeBron James. Les trois méritent d’être là, même si le double tenant du titre – un certain Giannis Antetokounmpo – doit se sentir un peu exclu.

Julius Randle (Knicks)

Jerami Grant (Pistons)

Michael Porter Jr. (Nuggets)

Comme pour le MVP, un vrai favori se dégage parmi le trio, et il se nomme Julius Randle. Si Tom Thibodeau est sans doute la raison numéro un du renouveau des Knicks, Julius en est le plus grand symbole. Le nouveau maire de New York a progressé dans tous les secteurs sous Thibs et des deux côtés du terrain, tout ça en réalisant un bond en avant sur le plan des stats, ce qui compte toujours. Bref, Randle coche toutes les cases et même si Jerami Grant et Michael Porter Jr. ne déméritent pas, ils sont surtout là pour faire de la figuration.

LaMelo Ball (Hornets)

Anthony Edwards (Wolves)

Tyrese Haliburton (Kings)

Aucune surprise, ces trois gamins ont clairement été au-dessus du lot cette année chez les rookies. Et la première place devrait finalement se jouer entre LaMelo Ball et Anthony Edwards. Le premier avait largement le lead mais suite à sa blessure en mars et la fin de saison XXL d’Edwards, la course a été bien relancée. Lequel des deux repartira avec le trophée ? Suspense irrespirable.

Jordan Clarkson (Jazz)

Derrick Rose (Knicks)

Joe Ingles (Jazz)

C’est l’histoire de deux Mormons et un New-Yorkais qui se disputent le trophée de meilleur remplaçant NBA. Pour la suite de l’histoire, il faudra patienter un peu mais Jordan Clarkson semble avoir de l’avance sur son copain Joe et l’autre concurrent nommé Derrick. Avec ses qualités de scoreur, Clarkson a souvent apporté un coup de boost à son équipe du Jazz en sortie de banc. Niveau efficacité, ce n’est pas toujours ça contrairement à un Ingles toujours ultra propre, mais il mérite. Cependant, on ne dirait pas non à une victoire de D-Rose, qui fait énormément de bien aux Knicks depuis son arrivée dans la Grosse Pomme début février.

Tom Thibodeau (Knicks)

Quin Snyder (Jazz)

Monty Williams (Suns)

Alors là franchement, y’a du monde et c’est difficile de choisir. C’est sans doute la course la plus indécise parmi les six trophées à distribuer. Est-ce qu’on récompense le coach qui a emmené son équipe au meilleur bilan de la NBA, à savoir Snyder ? Est-ce qu’on récompense Thibs pour son boulot monstrueux avec les Knicks ? Est-ce qu’on donne le trophée à Monty pour son rôle dans le magnifique renouveau des Suns ? Chacun sa préférence mais au final, il n’y a pas de mauvaise réponse.

Rudy Gobert (Jazz)

Ben Simmons (Sixers)

Draymond Green (Warriors)

Cocorico, on a un Frenchie dans le lot et c’est bien évidemment Rudy Gobert. Déjà vainqueur du trophée DPOY à deux reprises dans sa carrière, Rudy semble bien parti pour en ajouter un troisième sur son armoire. On aime bien la polyvalence de Ben Simmons, Draymond Green a prouvé face à Anthony Davis au play-in qu’il restait une référence en défense, mais la Stifle Tower mérite.

Voilà voilà, vous savez tout, et désormais y’a plus qu’à se donner rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir les grands gagnants. D’ici là, portez-vous bien et surtout kiffez à fond les Playoffs.