NBA Top 10 de la nuit : officiel, les Harlem Globetrotters ont été délocalisés à Brooklyn

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : John Collins met une baffe au double pas timide de Kelly Olynyk rappelant les pires heures du collège. De la violence à l’état pure pour celui qui intègre officiellement la clique de Jimbo dans les Simpson.

#9 : Kelly Olynyk se fait encore bolosser par la clique de caïds des Hawks. Il se prend un petit pont digne de Maradona sur une passe de Trae Young, amenant un dunk d’Okongwu. Savage !

#8 : Rajon Tucker attrape une passe faite au lance-roquette par Shake Milton. Il était prêt à tout pour passer dans le Top 10 de la nuit. L’impulsion est si violente qu’il aurait pu y laisser son coude sur la planche. Ou y laisser la planche sur son coude. A aviser.

#7 : James Johnson se fout de qui est sur son passage et postérise méchamment Drummond. Un duel qu’on aurait imaginé plus fructueux en MMA qu’en basket pour l’ancien joueur du Heat.

#6 : Davis Bertans postérise lui P.J. Washington. Il fait peut être une saison de merde, mais il est sur le Top 10 de l’ultime journée, et ça, ça n’a pas de prix. Enfin si… 15 millions de pépètes l’année.

#5 : Andrew Wiggins aurait pu se contenter d’un tip-in classique, mais vu la violence de son dunk, on imagine que Jarrett Jackson Jr. ou Jonas Valanciunas lui devaient du fric. Même si lui non plus ne manque pas d’oseille.

#4 : Kyle Kuzma nous offre une action sponsorisée par T-Mac. Petite feinte, saut du défenseur, passe contre la planche pour lui même et gros dunk à l’arrivée. Une action lui ouvrant logiquement les portes du Hall of Fame en first ballot.

#3 : Naji Marshall expédie un buzzer beater de la buvette. On doute de la maitrise totale du geste, mais ce tir YOLO rentre. Et c’est tout ce qui compte.

#2 : On sait que les Suns n’ont plus rien à jouer quand le dernier tir du match est pris en isolation par E’Twaun Moore. Mais que ce soit Booker ou Moore, Suns called game.

#1 : Les Nets nous offrent sûrement l’action de l’année : smash de volley de Mike James pour la récup, chistera ovalesque de Blake Griffin pour Kyrie. Kyrie pour Mike James. Mike James, envouté par l’esprit de Jason Kidd, offre un caviar contre la planche à KD. Brooklyn Globetrotters, point barre.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !