NBA Playoffs 2021 en 20 minutes chrono : play-in tournament + 1er tour, voici le récap vidéo !

Après une ultime soirée de saison régulière composée de pas moins de 15 matchs, un récap s’imposait tout naturellement maintenant qu’on connaît le tableau des NBA Playoffs 2021. C’est ainsi qu’à 6h du matin, on a tourné un petit Allez, Café pour faire un point complet rien que pour vous.

La saison régulière 2020-21 est officiellement derrière nous ! Les bilans sont actés, les récompenses dans le rétro, nous voici donc à quelques heures du play-in tournament et à quelques jours des Playoffs 2021 ! Mais que penser des affiches annoncées ? Les Bucks vont-ils encore chuter face au Heat ? Choke des Lakers face aux Warriors ? Plutôt Spurs ou Grizzlies ? Celtics ou Wizards ? Luka Doncic va-t-il faire du sale sur les Clippers ? Toutes les infos, tous les détails du classement, les affiches du 1er tour et les horaires du play-in tournament, c’est dans le récap du jour !

On peut déjà se frotter les mains, les NBA Playoffs 2021 s’annoncent très ouverts et ce n’est clairement pas pour nous déplaire. Vivement mardi pour le début du play-in tournament, et samedi pour le grand lancement des Playoffs !