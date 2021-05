Miami est officiellement en Playoffs : victoire à Boston, Top 6 à l’Est, le Heat de la bulle is back…?

L’odeur des Playoffs serait-elle celle du réveil également pour le Heat ? Après avoir offert une saison régulière en mode montagnes russes, entre résultats prometteurs et défaites frustrantes, les hommes d’Erik Spoelstra sont en train de monter en température (lol) à l’approche des phases finales : nouvelle victoire à Boston (129-121), et une place en Playoffs qui permet d’éviter le fameux play-in tournament. C’est propre.

C’est rare de pouvoir l’affirmer sur cette année 2021, mais on peut le dire ce mercredi. Miami était attendu en déplacement dans le Massachusetts, Miami était favori dans la rencontre, Miami devait remporter son match et Miami a… remporté son match. Un ratio attentes / résultats qui n’a pourtant pas été des plus appréciables depuis la fin du rêve de la bulle 2020, mais comme les observateurs pourront le confirmer à quelques jours des choses sérieuses, le Heat est en train de retrouver ses automatismes. Il y a, déjà, eu la possibilité de compter sur le même effectif plusieurs soirs de suite. Tyler Herro de retour récemment, Goran Dragic qui enchaîne les préchauffages, avec Iguodala et Dedmon pour compléter le banc ce sont les titulaires qui ont eux aussi pu se retrouver sans avoir le sentiment d’intégrer une nouvelle tête chaque soir. Ariza dans la mine, Adebayo pour patrouiller dans tous les secteurs du jeu, Jimmy Butler à la baguette et le duo Nunn-Robinson pour scorer en inter-exter, c’est tout simplement de la continuité que Miami pouvait proposer au quotidien et cela s’est notamment vu dans les résultats récents. En effet, alors qu’on parlait de play-in tournament pour le Heat il y a encore quelques semaines, les 10 victoires sur les 13 derniers matchs ont offert un run précieux aux fans de Sud-Plage, qui peuvent aujourd’hui affirmer qu’ils ne participeront pas au PIT. La doublette face aux Celtics était attendue, elle a été gérée. En faisant justement reculer Boston encore plus au classement, Miami s’est officiellement offert un ticket dans le Top 6 de l’Est, et il faut maintenant savoir à quel spot finiront Erik Spoelstra et ses hommes. Quatrième devant les Hawks et les Knicks ? Cinquième pour affronter une de ces deux équipes au premier tour ? On ne bouge plus au spot numéro 6 ?

Ce mardi soir, dans la lignée de cette assurance apportée par Jimmy Butler et ses potes depuis quelques jours, les visiteurs de Floride se sont ajustés pour trouver la faille et punir des Celtics en bien mauvaise forme. Défensivement, les hommes de Brad Stevens étaient particulièrement léthargiques, ouvrant des opportunités folles au scoring et dans des spots bien ouverts (16/30 du parking, 59% au tir général). Il n’en fallait pas plus pour que Duncan Robinson sanctionne salement derrière l’arc (5/9), quand ce n’était pas Bam à l’intérieur ou la paire Dragic-Herro à l’extérieur. Malgré les bonnes perfs du trio Tatum-Walker-Fournier, il fallait bien plus pour battre ce Heat et notamment survivre à la terrible nouvelle de la semaine côté Boston, l’absence de Jaylen Brown pour la fin de la saison des verts. Là où Miami a surtout fait fort, dans le scénario même de la rencontre, c’est lorsque le groupe a compris qu’il allait falloir s’en sortir sans Butler. Merveilleux sur cette deuxième partie de saison, Jimmy s’est pris un Marcus Smart en pleine gueule et pensait démarrer la seconde mi-temps après s’être remis du choc, avant de comprendre que sa vue était vraiment troublée par l’incident. Résultat ? On se serre les coudes et on trouve la solution collectivement. Pas de Buckets, pas de problème pour le Heat. Malgré la frayeur pour Butler, c’est le groupe complet qui a fait le nécessaire pour tout simplement remplir sa mission principale. Cette semaine, qui devait être placée sous le signe de la pression à Miami, démarre sous celui de la confiance et du torse bombé. Encore deux gros matchs contre Philadelphie et Milwaukee avant de finir avec Detroit, si c’est avec cette même confiance actuelle que le Heat aborde ces rencontres, tout est envisageable. Même un premier tour avec avantage du terrain, si les Hawks et Knicks galèrent au finish. Et puis, comme Haslem et sa bande nous l’ont montré l’an dernier, ce n’est pas tant la place à laquelle se situe le Heat qui importe, c’est le momentum avec lequel ils démarrent les choses sérieuses.

Meilleur mood au meilleur moment ? Meilleur alignement au meilleur moment. Miami aborde les Playoffs avec un groupe complet, des bons repères collectifs, un peu de régularité et des résultats qui donnent de l’espoir. Pas sûr que ça finisse comme en octobre 2020, mais quand on voit la différence entre aujourd’hui et il y a deux mois en Floride, on prend tous les jours.