La course au tanking et à la Draft 2021 : tout le monde il a perdu, parce que tanker c’est un vrai métier

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Sixers – Pelicans : 109-107

Bulls – Celtics : 121-99

Hornets – Magic : 122-112

Heat – Wolves : 121-112

Bucks – Rockets : 141-133

Mavericks – Cavaliers : 110-90

Jazz – Nuggets : 127-120

Suns – Knicks : 128-105

Blazers – Lakers : 106-101

Kings – Spurs : 104-113

Bonne opération du jour – Cavs, Rockets, Wolves et Magic : là ça ne rigole plus du tout. Victoires interdites pour une demi-douzaine de franchises car le moindre succès sera synonyme de couteau planté dans son propre dos et franchement, faut être sacrément désarticulé pour y arriver. Quatre sur quatre cette nuit, avec un bonus track pour des Wolves une nouvelle fois souillés par Jimmy Butler, histoire d’allier l’utile au désagréable.

Mauvaise opération du jour – Thunder et Pistons : fort logiquement les deux tanks au repos ce soir étaient devant leur écran, c’est très imagé cette phrase, et on imagine très bien Sam Presti et Troy Weaver fêter chaque panier de Collin Sexton ou Karl-Anthony Towns en se mettant de grands culs-secs. Malheureusement les affaires sont les affaires, et il faudra contre-attaquer dès ce soir en prenant de belles branlées. C’est qui le patron oh.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Sixers – Pistons

1h30 : Raptors – Grizzlies

– Grizzlies 4h : Jazz – Rockets

4h : Warriors – Thunder

Rappel concernant la Lottery :