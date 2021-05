La course aux Playoffs : la bagarre pour le play-in bat son plein, et cette nuit ce sont les… Spurs qui font la bonne affaire

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Sixers – Pelicans : 109-107

Bulls – Celtics : 121-99

Hornets – Magic : 122-112

Heat – Wolves : 121-112

Bucks – Rockets : 141-133

Mavericks – Cavaliers : 110-90

Jazz – Nuggets : 127-120

Suns – Knicks : 128-105

Blazers – Lakers : 106-101

Kings – Spurs : 104-113

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Sixers, Bulls, Bucks, Blazers et Spurs : les Sixers du glouton Embiid s’assoient de plus en plus confortablement à la première place de l’Est, les Bucks débarquent à la deuxième place de cette même conférence, les Bulls continuent d’y croire timidement grâce au retour de Zach LaVine, les Blazers d’un grand Damian Lillard ont bouté les Lakers hors des Playoffs, idem pour le Heat avec les Celtics à l’Est, mais la vraie bonne opé de la nuit est à mettre à l’actif des Spurs, vainqueurs d’un adversaire direct pour la dixième place (les Kings, si si), alors que dans le même temps les Pels perdaient logiquement face aux Sixers mais apprenaient surtout la fracture à un doigt de Zion Willamson. Et le malheur des uns fait évidemment souvent le bonheur des autres.

Mauvaise opération du jour – Pelicans, Celtics et Lakers : les Pels on en parlait, qui ont donc perdu cette nuit beaucoup plus qu’un match de basket puisqu’ils devront terminer la saison sans la principale raison de les regarder. Merci d’être passé et à la saison prochaine, le genre de phrase que l’on pourrait très bien prononcer dans quelques jours à l’encontre des… Celtics et des Lakers, 34 titres de champions NBA renvoyés cette nuit dans leurs 22, à savoir chacun à la septième place de sa conférence, avec comme incidence la vision d’un play-in tournament lors duquel ils seraient l’équipe à abattre en cas de présence sur les terrains les 17, 18 et 19 mai prochain.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pacers – Wizards

1h : Sixers – Pistons

1h30 : Raptors – Grizzlies

4h : Nuggets – Nets

4h : Jazz – Rockets

4h : Warriors – Thunder

4h : Blazers – Spurs

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Bucks – Celtics ou Hornets

Nets – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Blazers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs