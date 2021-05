Russell Westbrook tout près du record all-time d’Oscar Robertson : 6 matchs à jouer, 3 triple-doubles à réaliser, l’histoire est en marche

179. Cette nuit à Milwaukee, Russell Westbrook a réalisé son 179e triple-double en carrière, et s’est ainsi rapproché un peu plus du record all-time d’Oscar Robertson. Un record qui ne devrait plus tenir très longtemps vu les perfs du Brodie en cette fin de saison. Mesdames et Messieurs, on va bientôt vivre un grand moment d’histoire.

Plus que deux pour égaler Big O, trois pour le mettre dans le rétro. Auteur de 29 points, 12 rebonds et 17 assists cette nuit sur le parquet des Bucks, Russell Westbrook a continué sur son rythme de folie en réalisant son… 15e triple-double sur ses 18 derniers matchs. Cette phrase n’a absolument aucun sens mais pourtant, elle est bien réelle. Brodie évolue plus que jamais sur sa propre planète en cette fin de saison et est sur le point d’effacer l’un des records les plus prestigieux de l’univers NBA, celui du nombre de triple-doubles all-time. Un record toujours détenu par Oscar Robertson, qui a terminé sa carrière avec 181 matchs en trois dimensions, mais un record plus que jamais destiné à sauter. Longtemps considéré comme la référence ultime dans la catégorie du triple-double, Big O a vu Russell Westbrook débarquer en bombe pour prendre le pouvoir. D’abord, Brodie est devenu le premier joueur depuis Oscar en 1962 à finir une saison entière avec un triple-double de moyenne. Un exploit que l’on pensait impossible dans la NBA moderne, mais Westbrook l’a fait. C’était en 2016-17, l’année de MVP de Russ, une année durant laquelle il a totalisé 42 TD, soit un de plus que Robertson, qui détenait aussi le record all-time sur une saison. Brodie a enchaîné avec deux autres campagnes en triple-double, et la quatrième est d’ores et déjà validée avec les Wizards alors qu’il reste encore six matchs à jouer. C’est juste monstrueux. Et au cours de ces six matchs, Westbrook va donc avoir besoin de trois triple-doubles supplémentaires pour dépasser Big O, qui soutient Brodie dans sa quête.

« Sans aucun doute, j’espère qu’il va aller chercher le record. Il est l’un des meilleurs guards dans le monde du basket. […] J’adore sa façon de jouer. C’est un joueur plein d’énergie. » – Oscar Robertson, via NBC Sports Washington

Beau joueur le Oscar, qu’on ne pourra pas accuser de vieux con. Robertson a souvent loué les qualités de Russell Westbrook, pas étranger aux critiques malgré ses perfs de monstre. On peut dire ce qu’on veut sur Russ, il est sur le point de réaliser quelque chose de très très grand et ça mérite tous les applaudissements du monde. Six matchs à jouer, trois triple-doubles à réaliser, c’est largement jouable. Et pour être honnête, ce serait même surprenant, pour ne pas dire décevant, de ne pas voir Brodie prendre le record en cette fin de saison. On veut tous voir ça, car on aime tous assister à des moments historiques. Pour info, les Wizards sont actuellement en plein road-trip avec quatre matchs en déplacement à venir, du côté de Toronto, Indiana, et Atlanta à deux reprises. Westbrook et ses copains rentreront ensuite à la maison pour terminer la saison contre Cleveland et Charlotte. Quel match sera le bon pour assister au record de Russ ? On prend les paris.

Un record all-time à aller chercher et une place au play-in tournament à solidifier, voilà les deux gros objectifs de Russell Westbrook en cette fin de saison régulière. Quelque chose nous dit qu’ils seront tous les deux remplis.

