NBA Top 10 du jour : Ja Morant a encore trouvé un moyen original pour squatter la première place

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on ouvre le bal avec Jayson Tatum qui se fait plaiz face à Orlando.

#9 : Trae Young pour Clint Capela, c’est une formule qui marche. Les Suns l’ont découvert cette nuit.

#8 : Jayson Tatum faisait un peu trop son show, alors Mo Bamba a décidé de prendre les choses en main. Avec le petit regard qui va bien.

#7 : on enchaîne avec la légende des Wizards Alex Len, servi sur un plateau par Bradley Beal.

#6 : non, Jarrett Allen n’est pas toujours du mauvais côté des highlights. La preuve. Un grand merci à Isaac Okoro pour son shoot complètement foiré sur la planche.

#5 : I believe I can fly, I believe I can touch the sky. R.J. Hampton s’est envolé cette nuit !

#4 : De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton sont absents, alors Richaun Holmes prend le relais pour représenter les Kings dans le Top 10.

#3 : Dario Saric a pris cher de la part d’un rookie. Et ce rookie, c’est Onyeka Okongwu. Comment on dit poster en croate ?

#2 : Dame Time dans toute sa splendeur.

#1 : Ja Morant, numéro un, encore. On vous laisse découvrir sa dernière dinguerie en date.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !