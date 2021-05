Le pari NBA du jour, spécial cotes boostées : 5 joueurs, 30 points minimum, qui va noircir la feuille de stats cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 3 mai, c’est un beau programme que nous offre la NBA avec pas moins de huit matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant. Elle n’est pas belle la vie ?

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

30 points ou plus, l’analyse fine !

Trae Young contre les Blazers (3,00 au lieu de 2,50) : Trae Young est de retour après plusieurs matchs d’absence et on peut dire qu’il a déjà retrouvé le rythme. Ses stats sur les deux derniers matchs ? 32 points contre les Sixers, puis 33 contre les Bulls. L’expression « jamais deux sans trois » pourrait une nouvelle fois se vérifier cette nuit sachant que l’une des pires défenses de la NBA se présente en face, à savoir celle des Blazers. Peut-être un bon coup à jouer ici.

Damian Lillard contre les Hawks (2,75 au lieu de 2,30) : on reste dans le même match, avec un autre sniper, mister Damian Lillard. Dans le dur ces derniers temps à l’image de son équipe, notamment à cause de nombreux petits bobos, Dame D.O.L.L.A. est en train de redresser la barre : il a marqué 32 points à Brooklyn il y a quelques jours, avant d’enchaîner avec 26 unités sur le parquet des Celtics. Contre les Hawks, pas non plus réputés pour leur solidité défensive, Lillard pourrait bien prendre feu.

Brandon Ingram contre les Warriors (4,00 au lieu de 3,30) : la très grosse cote du jour et pour cause, l’ami Brandon n’est pas sur une grosse dynamique. BI a enchaîné les briques face aux Wolves lors de sa dernière sortie (14 points à 4/17 au tir), et n’a pas atteint la barre des 30 pions depuis… mi-avril. Autant dire que le pari est risqué, même si en face les Warriors ne font pas vraiment peur. Dans une rencontre que New Orleans doit absolument gagner pour continuer à croire au play-in tournament, Ingram voudra cependant cartonner.

Julius Randle contre les Grizzlies (2,75 au lieu de 2,30) : les Knicks sont sur un petit nuage, et Julius Randle est l’une des grandes raisons à ça. L’intérieur de New York réalise une magnifique saison et est en plein boom actuellement : 40, 31, 18, 34, 31. Voici les cinq dernières perfs au scoring du bonhomme. Peut-il enchaîner face aux Grizzlies ? Pas impossible.

Nikola Jokic contre les Lakers (2,90 au lieu de 2,40) : on finit avec le grand favori pour le titre de MVP, Nikola Jokic. Malgré les blessures qui touchent Denver, l’équipe du Colorado continue de bien tourner et le Joker est évidemment au centre de la belle forme des Nuggets. Depuis l’absence de Jamal Murray, soit dix matchs, Jokic tourne à 26,6 points par rencontre, avec une pointe à 47 unités et deux autres perfs à 30 points en plus. Le Serbe pourrait réaliser un nouveau carton cette nuit dans un match important de l’Ouest face aux Lakers mais attention, ça défend quand même à Los Angeles.

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre cote boostée Nikola Jokic, vous pourrez avoir 435€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

01h00 : Wizards (1,65) – Pacers (2,45)

01h00 : Pistons (1,85) – Magic (2,10)

01h00 : Pelicans (1,70) – Warriors (2,35)

02h00 : Hawks (1,83) – Blazers (2,15)

03h00 : Grizzlies (1,68) – Knicks (2,35)

03h00 : Bulls (2,80) – Sixers (1,52)

04h00 : Lakers (2,50) – Nuggets (1,64)

04h00 : Jazz (1,34) – Spurs (3,80)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne