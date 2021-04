Les Knicks très chauds sur le dossier Luca Vildoza : cool, un peu de vista argentine à la mène n’a jamais fait de mal à personne

C’est la teuf à New York en ce moment. Julius Randle fait des dingueries, Derrick Rose revit, R.J. Barrett grandit, Frank Ntilikina est assis et les Playoffs pointent le bout de leur nez. Pas une raison pour ne pas rester dans le business game, et après avoir offert un two-way contract hier au bien nommé Simisola Shittu, voici qu’un autre nom exotique débarquera peut-être bientôt au Madison Square Garden.

Luca Vildoza, c’est son nom, et si ça ne vous dit rien on vous conseille de vous remettre dans l’ambiance du France – Argentine de 2019, mais si vous savez, ce match lors duquel un pivot de 57 ans courait plus vite que n’importe quel défenseur français. Luca Vildoza donc, meneur issu de la formation argentine et par définition adepte du brelan coup de vice – no look pass – QI basket, Luca Vildoza fortement pressenti pour mettre fin à son contrat avec Baskonia afin de rejoindre incessamment sous peu une Grande Ligue toujours friande de ce genre de profil venu de la pampa.

Argentinian guard Luca Vildoza is expected to sign a deal with the New York Knicks, HoopsHype has learned. There’s already an agreement in place for a buyout between Vildoza and Baskonia. — HoopsHype (@hoopshype) April 28, 2021

A 25 ans, Lulu a fait toute sa carrière pro en Liga, on peut donc dire qu’il a affronté Luis Suarez ou encore Sergio Ramos, tourne environ à la dizaine de points et à la demi-douzaine de caviars par match, et voilà qu’il devrait donc bientôt découvrir le shine 2021 des Knicks et, qui sait, profiter de l’aspiration d’une franchise revenue tout en haut des rankings de la hype en NBA. Le profil colle en tout cas, et si le backcourt de Tom Thibodeau a fière allure avec Derrick Rose et Immanuel Quickley au relai du duo Payton / Barrett, on sait que le Pingouin n’aime rien de plus que filer du taf au mérite, et on imagine que ce genre de défi ne fera pas peur à un homme connu autant pour sa folie que pour son hustle. Un Argentin quoi.

On surveille le doss, et on checkera donc avec attention les débuts éventuels de Luca si tant est qu’effectivement le garçon signe avec New York. Bonne nouvelle déjà, les Nets sont au complet et ne leur feront donc pas le coup de Mike James, parce qu’ils ne vont pas leur voler toutes leurs idées non plus.