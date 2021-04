NBA Top 10 du jour : Jrue Holiday et Bismack Biyombo se sont donné rendez-vous dans les airs, et ça s’est mal passé pour le pivot

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Miles Bridges a l’habitude de squatter le Top 10 grâce à ses tomars, mais cette fois-ci il bâche méchamment Jrue Holiday.

#9 : les Celtics ont réussi l’exploit monumental de perdre face au Thunder cette nuit, mais difficile de rejeter la faute sur Payton Pritchard.

#8 : si Joe Harris commence à lâcher des steals avec dunk à deux mains derrière, ça va devenir vraiment compliqué de taper les Nets.

#7 : Anthony Edwards n’est jamais le dernier quand il s’agit d’exploser l’arceau.

#6 : Miles Bridges, encore. Mais toujours pas de tomar, il est plutôt en mode circus shot.

#5 : Luka Doncic s’est bien amusé face aux Warriors, et il a aussi régalé ses copains.

#4 : ok donc Kelly Olynyk commence à lâcher des dunks dans le trafic, tout va bien.

#3 : décidément, Miles Bridges est partout. Gros alley-oop avec Devonte’ Graham, le voilà dans son élément.

#2 : en numéro 2, la magnifique défense en transition des Rockets, qui permet à Karl-Anthony Towns de se faire plaiz.

#1 : Bismack Biyombo s’est pris un Jrue Holiday sur la tronche et il a encore la marque.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !