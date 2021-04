La collection officielle NBA 2020-21 de Panini : l’album ne demande qu’à être rempli

Au moment où les tarifs des cartes de basket s’envolent, il reste encore des plaisirs simples pour les bourses des collectionneurs. C’est en tout cas ce que nous propose Panini, qui dispose de l’exclusivité sur la NBA, avec ses stickers et son album 2020-21 qui nous plonge dans cette saison de notre Ligue chérie, mais aussi et surtout dans notre enfance.

Beaucoup d’entre nous se souviennent certainement des économies personnelles écoulées chez le marchand de journaux. A l’époque, on parlait encore en Francs, mais c’était déjà le même plaisir, celui d’ouvrir fébrilement son paquet pour découvrir de nouveaux visages à ranger aux côtés des pièces déjà acquises. Que ce soit les albums de football où Sylvain Kastendeuch côtoyait un Zinedine Zidane encore jeune et chevelu, ou alors un peu plus tard la version plus classe des cartes rigides – en basket, Pokémon ou tout autre kiff personnel – à glisser dans les pochettes, tous ces souvenirs ont une place de choix dans notre enfance. Si bien que lorsque Panini balance sa collection annuelle, l’envie de retourner chez son buraliste pour craquer ses pochettes est forcément grande. Surtout que pour cette édition 2020-21, ce sont deux collections en une qui sont proposées. D’un côté, il y a les stickers pour compléter l’album qui va bien. 500 autocollants qui permettent d’avoir l’intégralité des effectifs de la compétition, mais également de revivre les temps forts de 2019-20 avec le All-Star break – les concours et le match des étoiles – les faits marquants, les Playoffs et un résumé des NBA Finales. De l’autre, 100 cartes avec les plus grandes stars et les rookies annoncés comme les plus prometteurs.

Si on rentre plus en détails, l’album présente chaque franchise avec le roster pour l’année en cours, mais aussi les chiffres importants qui ont jalonné la saison de l’équipe, sans oublier bien entendu le traditionnel logo, avec effet brillant. Un style de stickers qui sublime toujours une telle collection mais qui ne sont pas les seuls éléments à ressortir, puisque là aussi pour chaque franchise, on découvre un joueur sous un format dessiné évoquant les bubble heads. Une fois l’intégralité des effectifs parcourue – à l’Est puis à l’Ouest – vous aurez la possibilité de réviser votre histoire avec le logo NBA accompagné de la liste des champions historiques.

C’est bien beau tout ça, mais qu’est ce que je vais faire de mes cartes qui ne peuvent pas être collées dans l’album ? Et bien pas de panique, Panini ne va pas vous laisser avec cette terrible question sans réponse puisque une boite prédécoupée est aussi présente dans le livret. Charge à vous d’utiliser vos petites mains agiles pour réaliser le montage pour ensuite ranger les cards dedans, ainsi que les checklists mises également à disposition dans l’album.

Voilà, vous savez tout ou presque. Il ne vous reste plus qu’à foncer chez votre revendeur favori et choisir l’option qui vous convient : kit de démarrage (l’album accompagné de trois pochettes à 3,95€), les pochettes individuelles (1€), le blister de dix pochettes (10€) ou la boite de cinquante pochettes (50€). Et si jamais vous commencez à caler en ne tombant plus que sur des doubles lors de vos achats, il reste la solution du store Panini pour boucler votre collection. Bonne collecte !