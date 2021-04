Preview de la soirée NBA : Kyrie Irving reçoit ses anciens copains de Boston mais il n’a pas prévu de cadeau

Preview du soir, bonsoir. Sept matchs au programme et on vous prévient, c’est du quatre étoiles là. Vous allez avoir droit à une nuit de NBA qui va partir en feux d’artifice dans tous les sens. Entre des retrouvailles entre anciens coéquipiers, un duel au sommet entre deux candidats au MVP et un match important pour la course aux Playoffs, vous avez là de quoi passer une nuit plus qu’idéale avec notre chère NBA.

1h30 : Hawks – Heat : on commence avec un match qui pèse lourd au classement à l’Est. Atlanta sera orphelin de son aigle royal Trae Young, absent à cause d’un bobo à la patte. Premier match test pour les Hawks sans leur leader face à une équipe de Miami qui poursuit sa remontée dans le classement, bien emmenée par Jimmy Butler et Bam Adebayo. Débuter la nuit par une affiche pareille, c’est du caviar dans votre écran. Alors, mettez une serviette, prévoyez une petite bouteille, d’eau si possible, et appréciez le spectacle.

1h30 : Nets – Celtics : comme chaque année, on coche le jour où Kyrie retrouve son ex. Et comme chaque année, on attend cela avec impatience. Uncle Drew et toute – du moins ce qu’il en reste – sa clique des Nets reçoivent Boston. Toujours pas de Harden à l’horizon, Kevin Durant est lui questionnable pour ce match. Brooklyn, qui n’est pas au top de sa forme avec 5 victoires pour autant de défaites sur ses dix derniers matchs fait face à une très solide équipe verte (8 victoires en 10 matchs). On peut compter sur le trio Jayson Tatum – Kemba Walker – Jaylen Brown pour nous offrir un feu d’artifice offensif, eux qui sont à environ 70 points par soir cette semaine. Ce dernier est toutefois incertain à cause d’une gêne à l’épaule. Mais peu importe les absents, un énorme match nous attend entre deux grosses écuries. On aura également une pensée au jeune Terrence Clarke, tragiquement décédé dans un accident de voiture, originaire de Boston.

2h : Hornets – Cavaliers : la seule raison de regarder ce match est de voir un duel aérien entre Miles Bridges, qu’on devrait renommer Birdges tant il vole dans les airs, et Jarrett Allen dans le rôle de contreur. Ça nous ferait une belle affiche si on nous proposait dans un futur concours de dunks ce genre de situation dunkeur – contreur. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas, alors autant le faire en plein milieu du match.

2h : Rockets – Clippers : on va faire un rapide point dynamique pour que vous puissiez imaginer le résultat. Spoiler, pas besoin d’être Nostradamus pour le deviner. Houston, dernier de Conférence Ouest et d’ores et déjà hors de course pour les Playoffs, reste sur 8 défaites sur ses 10 derniers matchs. Les Clippers, troisièmes de cette même Conf’, sont sur 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Voilà voilà. On va partir sur un petit +20 des familles pour les Angelinos et une affaire réglée dès la mi-temps pour soulager tout l’effectif.

2h : Thunder – Wizards : on parlait de retrouvailles avec son ex, en voilà une autre. Russell Westbrook retrouve OKC désormais emmené par Théo Maledon. Le dernier match s’était soldé par une victoire de la Capitale avec l’habituel triple-double du Broodie et 30 pions inscrits par Bradley Beal. Ce sera également le premier match sans Deni Avdija, qui a subi une fracture au niveau de la cheville hier. Enfin en face c’est le Thunder, pas le plus dangereux des adversaires. 12 défaites d’affilée et on se dirige vers une treizième sans trop forcer, d’autant plus que Luguentz Dort est encore listé comme questionnable. Du moment que l’on voit notre Théo national performer, ça nous va.

4h : Warriors – Nuggets : duel au sommet entre deux potentiels MVP – même si le Serbe a pas mal d’avance – entre Stephen Curry et Nikola Jokic. On se souvient de leur duel à distance mardi dernier. Steph commence la soirée en inscrivant 49 pions sur la tête de son frère, Jokic entre en scène et en plante 47 et récupère 15 rebonds contre les Grizzlies. Alors les deux artistes vont pouvoir régler cette histoire une bonne fois pour toute grâce à cette confrontation. Sortez le popcorn, la machine à highlights et profitez du moment.

Qui est le MVP pour la saison NBA 2020-21 ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2021

4h : Blazers – Grizzlies : dernière confrontation de la nuit à suivre pour les plus courageux qui seront récompensés avec du grand spectacle. Une équipe de Portland qui figure à la sixième position de la Conf’ Ouest malgré ses trois défaites de suite. Et en face, toc toc, c’est les Grizzlies qui eux aussi cherchent à se relancer, sans leur pivot Jonas Valanciunas out. Préparez-vous à voir l’artillerie lourde de sortie dans l’Oregon et les ballons joués aux postes. Ja Morant pourra quand même compter sur le retour de Jaren Jackson Jr. dans l’effectif, lui qui vient de réaliser 15 points au total, 8 rebonds et 4 contres en sortant du banc hier face aux Clippers pour son retour. Un grizzli en cache un autre à Memphis, alors il faudra bien surveiller le pépère.

Une belle nuit de NBA au programme avec des affiches dans tous les sens. Choisissez-bien votre match, ou faites les vous tous pour les plus courageux. Nous, on se donne rendez-vous dès 1h30 sur l’oiseau bleu pour partager cette folle nuit tous ensemble.