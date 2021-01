Preview de la soirée NBA : on démarre avec un Kyrie Irving très attendu face au Jazz, avant de faire route vers l’Ouest

Si le programme est un peu moins chargé et légèrement plus tardif que ces derniers jours, on a droit à une nouvelle nuit NBA potentiellement animée avec de grands noms sur les parquets. Kyrie Irving va devoir mener les Nets au succès contre le Jazz sans Kevin Durant, puis LeBron James, Nikola Jokic ou encore Paul George et Damian Lillard prendront la relève pour nous occuper jusqu’à l’aube.

1h30 : Nets – Jazz : si les Nets avaient très bien démarré leur saison, l’équipe reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Cette réception du Jazz de Donovan Mitchell et Rudy Gobert est l’occasion parfaite pour Kyrie Irving de prouver qu’il peut être un leader en l’absence du boss Kevin Durant, à l’isolement pour une semaine en raison du protocole COVID-19 de la NBA. Uncle Drew va sans doute tenter de prendre les choses en main. Avec son compère Derrick Favors, Gobert devra lui se coltiner la barbac du duo DeAndre Jordan – Jarrett Allen dans la peinture.

2h00 : Grizzlies – Lakers : privés de leurs pépites Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, les Grizzlies reçoivent pour la seconde fois consécutive des Lakers lancés dans une série de trois succès. BronBron et ses copains veulent à nouveau l’emporter après leur remontée il y a deux jours (108 à 94). Malheureusement, le boss Alex Caruso ne sera pas de la partie, lui aussi à l’isolement, tandis que Kentavious Caldwell-Pope n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place, touché à la cheville. L.A. ne devrait pas avoir besoin d’eux si Anthony Davis hausse le niveau pour affronter le redoutable Kyle Anderson.

3h00 : Nuggets – Wolves : Nikola Jokic a arrêté les barbecues et ça se voit ! Le Serbe est plus que jamais le patron des Nuggets, encore plus en l’absence de Michael Porter Jr., lui aussi obligé de s’isoler une semaine à cause du COVID-19. Jamal Murray vient l’épauler sur ce début de saison et monte sérieusement en puissance après un petit retard à l’allumage. Face aux Wolves, qui se déplacent sans Karl-Anthony Towns (poignet) et qui restent sur quatre défaites depuis sa blessure, les Nuggets vont sans doute s’appuyer sur leur tourelle de 2m13. Les deux équipes possèdent le même triste bilan (2-4) mais pas les mêmes objectifs, aux Nuggets de le prouver !

4h00 : Clippers – Spurs : Tyronn Lue et sa troupe démarrent bien l’exercice 2020-21. Paul George est en excellente forme tandis que Kawhi Leonard avance lui masqué. Après avoir tapé les Suns (112 à 107), le duo va tenter d’enchaîner face à des Spurs privés de Derrick White jusqu’à nouvel ordre et potentiellement LaMarcus Aldridge (genou). Vu le calendrier des Angelinos (Warriors par deux fois, Bulls, Pelicans et Kings), une possible belle série pourrait prendre forme cette nuit.

4h30 : Blazers – Bulls : après s’être fait souiller par Stephen Curry, les Blazers reprennent le chemin des parquets avec la réception des Bulls. En dehors de Zach Collins, opéré de la cheville, et de la possible absence de Rodney Hood, touché au quadriceps, Terry Stotts pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour repartir du bon pied. Les Bulls sont la victime parfaite car amputés de Tomas Satoransky et Chandler Hutchison, touchés par le COVID-19, ainsi que de Lauri Markkanen et Ryan Arcidiacono, à l’isolement par précaution. Les regards vont se tourner vers Zach LaVine, encore plus attendu que d’habitude du fait de ce scénario inédit.

Même si plusieurs équipes sont privées de certaines de leurs forces à cause du protocole COVID, de nombreuses stars de la NBA seront sur les parquets au cours de la nuit, et ce dans chaque match. Le top départ sera donné à Brooklyn, avant de faire cap à l’Ouest pour les quatre rencontres suivantes !

