Preview de la soirée NBA : Kevin Durant retrouve LeBron James et les Lakers, enfin presque

On prend les mêmes et on recommence. Sept matchs au programme et possiblement – au moins – quatre blow-outs, disons qu’on est encore parti pour passer une soirée légendaire. Vous voulez le programme ? Il est juste en dessous.

1h30 : Cavs-Raptors : pas ce soir que les Cavs retrouveront Jarrett Allen, pas ce soir non plus que les Dinos retrouveront Fred VanVleet, et pas ce soir que nous ressentirons le besoin de regarder ce match entre deux équipes du ventre très mou de l’Est, l’expression ventre mou nous permettant d’ailleurs de vous signifier le probable retour aux affaires de Kyle Lowry.

2h30 : Nets-Lakers : il est peut-être là l’intérêt principal de cette soirée. Deuxième match de Kevin Durant depuis son retour de blessure, face à une équipe que certains bookmakers voient encore très bien affronter les Nets en Finale cette année. Sans LeBron James ni Anthony Davis ni James Harden le goût sera forcément différent mais possible que KD profite de ce match pour envoyer un message.

3h : Thunder-Sixers : les jeunes ouailles de Mark Daigneault prennent branlées sur branlées et les Sixers ont récupéré Joel Embiid mais ont peut-être lâché le plus mauvais match de leur saison hier soir face aux Pels. Du coup, ce soir… ça fait +50 ou +60 ? Attention, back-to-back (et adversaire claqué) oblige, Jojo sera peut-être laissé au repos.

3h : Jazz-Kings : tout le monde sur le pont ce soir, si ce n’est un Jordan Clarkson incertain et un Marvin Bagley… on s’en fout. Meilleure équipe de la ligue vs pire cirque du millénaire, prévoyez le pop-corn.

4h : Warriors-Rockets : ce choc des années 2017-19 n’en est plus un, et si côté Warriors Stephen Curry tentera une fois de plus de garder à lui seul les Dubs en vie, pour les Rockets c’est la présence ou non ce soir de John Wall qui pose question. Pas sûr d’ailleurs que grand monde ne se pose cette question, enfin bref.

4h : Suns-Wizards : un match qui sera peut-être l’un des plus intéressants de la soirée, malgré l’énorme gap de classement et de niveau cette saison entre les deux équipes. Parce que les Suns sont kiffants à voir jouer, parce que les Wizards sont fous.

4h : Blazers-Pistons : ouvrez les vannes pour un match qui, s’il ne s’annonce pas des plus équilibrés entre un contender assumé et un tank lancé à pleine vitesse, sera au moins l’occasion d’assister à un probable feu d’artifice offensif. Le pronostic maison ? 148-126 Blazers, 50 points pour Damian Lillard, 40 pour McCollum et 14 pour Killian Hayes. Yeah.

Sept matchs pour un samedi soir poposey, avec – peut-être – l’apéro un peu fade des prochaines Finales NBA. Pour cela, et c’est très drôle, il faudrait déjà que les Lakers se qualifient pour les Playoffs alors rendez-vous dès 1h30 (2h30 hein) pour une nouvelle grosse noui de basket !