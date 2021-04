Pour Kevin Durant, Joe Harris fait partie des tout meilleurs snipers : venant d’un mec qui a joué avec les Splash Brothers, ça pèse

Bien évidemment, quand on parle des Nets, on pense automatiquement au Big Three. Les perfs de James Harden et Kyrie Irving font la une, et les bobos de Kevin Durant ont animé l’actu ces dernières semaines. Mais dans l’ombre, un certain Joe Harris réalise une saison de folie au shoot, à tel point que KD le met dans la même catégorie que les Splash Brothers. Rien que ça !

Si les Nets ont aligné les dollars (75 millions exactement) pour prolonger Joe Harris lors de la dernière intersaison, ce n’est pas pour rien. Non seulement la franchise de Brooklyn connaissait ses qualités, lui qui évolue à New York depuis 2016, mais elle savait surtout à quel point il pouvait cartonner aux côtés de machines offensives comme Kyrie Irving et Kevin Durant. Et on peut dire qu’il ne déçoit pas. Checkez un peu ses chiffres : 14,2 points de moyenne, 51,2% de réussite au tir et surtout, mouillez-vous la nuque, 48,4% du parking ! Sacrée stat, surtout quand on voit le nombre de tentatives par rencontre. Car Joe Harris est du genre à dégainer, avec pas moins de 6,6 tentatives à 3-points par match. Il n’a jamais autant tiré derrière l’arc depuis le début de sa carrière, et pourtant c’est son meilleur pourcentage depuis son arrivée en NBA. Pour un gars qui tourne à presque 44% de réussite from downtown depuis ses débuts dans la Grande Ligue, ça veut quand même dire quelque chose. Vous l’avez compris, on parle d’une véritable gâchette, une gâchette qui est dans le Top 3 de la Ligue en 2020-21 au pourcentage de réussite de loin, derrière Tony Snell (57,7%) et Joe Ingles (49,2%). Mais pour son coéquipier Kevin Durant, il est dans un autre Top 3, celui des tout meilleurs snipers avec lesquels KD a pu jouer au cours de sa carrière. Lors d’une apparition sur Twitter Spaces avec Boogie Bousins, Durant n’a pas hésité à mettre Joe Harris dans la même phrase que Stephen Curry et Klay Thompson (retranscrit par Michael Scotto d’USA Today).

« Stephen Curry et Klay Thompson sont les meilleurs shooteurs avec lesquels j’ai pu jouer. Mais Joe Harris est juste là, pas loin. »

Kevin Durant (@KDTrey5) spoke on Twitter Spaces with @bansky. Nic Claxton’s ceiling: “The sky is the limit. He could be how good as he wants to be.” “Stephen Curry and Klay Thompson are the best shooters I’ve played with. Joe Harris is definitely right up there, getting there.” — Michael Scotto (@MikeAScotto) April 9, 2021

Même si Joe Harris est étonnamment moyen aux lancers-francs (72,7% cette année, 77,4% sur sa carrière), difficile de contester les chiffres au niveau des tirs primés. Dans l’équipe actuelle de Brooklyn, Joe Harris se régale et s’il est bien plus qu’un shooteur, c’est surtout dans ce secteur-là qu’il doit faire mal. Avec des playmakers comme James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets sont blindés à la création et les chiffres d’Harris dans ce secteur-là ont logiquement baissé par rapport à la saison dernière (1,8 passe contre 2,1 en 2019-20, usage percentage de 16,1% cette saison contre 18,3 l’an passé selon StatMuse). On attend donc principalement de lui qu’il enchaîne les ficelles grâce aux opportunités créées par ses copains, et pour l’instant il remplit parfaitement son rôle tout en se donnant en défense. Bref, on parle d’un excellent complément au Big Three et si Joe Harris continue sur sa lancée, on voit mal qui pourrait aller chercher cette armada de Brooklyn, actuellement en tête de la Conférence Est avec 36 victoires pour 16 défaites.

« Vous savez, je ne regarde pas trop les stats. Je sais quand je suis efficace ou non. Je n’ai pas besoin des chiffres pour cela. Mais ce serait incroyable d’atteindre les 50% de réussite à 3-points sur la saison. Peu de gars ont réussi ça. Je crois qu’il y a uniquement Kyle Korver et Steve Kerr, peut-être Tim Legler. Donc oui, ça serait incroyable. » – Joe Harris

Joe Harris est un véritable sniper, et il mérite plus de reconnaissance pour l’excellent boulot qu’il fait aux côtés des stars de Brooklyn. Faudrait quand même pas oublier qu’il a remporté le concours à 3-points en 2019, sans jamais lâcher le moindre sourire. Une machine.

