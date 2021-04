NBA Top 10 du jour : Karl-Anthony Towns n’a pas oublié Joel Embiid, c’est beau l’amour fraternel

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Petite page historique dans ce Top 10 avec le Jazz qui pète un record de franchise à 3-points : 18 bombes avant la pause. Pas étonnant que le Magic finisse atomisé.

#9 : Toujours Salt Lake City et Jarrell Brantley nous fait partager ses qualités athlétiques au moment de monter au cercle. Merci Orlando pour la raquette grande ouverte.

#8 : Impossible de ne pas avoir un intérieur du Thunder postérisé hein ? Cette fois c’est Isaiah Roby qui en prend plein la tête par Jusuf Nurkic.

#7 : Anthony Edwards se voyait déjà dans le top 10 mais Joel Embiid l’a vite calmé. Not in my house !

#6 : Collin Sexton qui coupe parfaitement pour aller postériser Nemanja Bjelica ? C’est un grand oui.

#5 : Qui a dit que seuls les meneurs pouvaient dribbler ? JoJo part de la ligne à trois points, petit crossover et ça conclut avec la faute. Propre.

#4 : Bam Alerte ! Larry Nance Jr a vu le tomahawk dunk arriver alors il a vite fait le pas de côté pour pas être en dessous. Un move sans doute intelligent.

#3 : Dejounte Murray est un artiste et Myles Turner se demande encore comment le ballon est arrivé dans son dos. Jakob Poeltl apprécie quand on lui mâche le travail.

#2 : Les Mavs ont joué à : qui veut aplatir un gros dunk sur les Wizards ? C’est Dorian Finney-Smith qui a gagné.

#1 : Towns et Embiid ne peuvent pas se piffer alors quand le chat peut envoyer un bon gros slam sur la tête à JoJo, il ne s’en prive pas.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer JUSTE ICI.