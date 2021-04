Les Rockets vont couper Ben McLemore : officiel, si tu sais shooter à Houston… tu dégages

Le roster de Houston continue de bouger et aujourd’hui, c’est Ben McLemore qui en fait les frais. Prochainement coupé par sa direction, l’ancien des Kings se retrouve sur le marché.

Il avait montré de vraies belles choses l’an dernier dans le système de Mike D’Antoni mais cela n’aura visiblement pas suffi à assurer son avenir du côté de Houston. Lui ? C’est Ben McLemore. Selon Shams Charania de The Athletic, le swingman devrait être coupé d’ici peu, libérant donc un spot dans l’effectif de Stephen Silas.

The Houston Rockets are planning to waive swingman Ben McLemore, sources tell @TheAthletic @Stadium. Several contenders are expected to express interest in the sharpshooting wing. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2021

C’est un énième départ pour le pick numéro 7 de la Draft 2013 (On rappelle que Giannis Antetokounmpo a été choisi en 15 cette année-là…). Après un début de parcours irrégulier dans le bourbier de Sacramento et un bref passage à Memphis, on se disait qu’il avait peut-être enfin trouvé son rôle chez les Rockets mais la belle embellie n’aura duré qu’un an. Toujours selon l’insider, le joueur devrait recevoir plusieurs appels dans les prochains jours de la part de contenders en recherche d’adresse extérieure : il tournait à 10 points en 23 minutes, à 40% de loin l’an dernier. Évidemment pas un profil pour devenir un titulaire mais un joueur qui a un bon ratio points/minutes en sortant du banc et un pari à moindre coût (probablement au minimum). Il était en fin de contrat du côté de Houston et il n’entrait visiblement pas dans les plans d’avenir de Rafael Stone. Dommage quand on sait que les Rockets sont la pire équipe pour les shoots du parking cette saison (33%). Envoyé au bout de banc depuis trois matchs, il verra sans doute ce cut d’un bon œil, surtout s’il peut rejoindre une équipe qui vise autre chose que la quatorzième place à l’Ouest. En tout cas, le grand coup de balai de la direction continue puisqu’avec le départ de McLemore, il ne reste plus que deux joueurs de l’équipe de l’an dernier ! On les nomme ? Eric Gordon et Danuel House Jr.

Ben McLemore va se faire couper du côté de Houston et il devrait recevoir quelques appels pour rebondir. Qui veut d’un poste 2-3 athlétique avec quelques shoots du parking dans la manche ?

