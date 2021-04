Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Nuggets qui frappent très fort à la porte du podium de l’Ouest

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Wizards qui arrivent à être encore plus nuls que la nullité, les Nets qui déroulent avec LaMarcus Aldridge, Steph Curry qui n’a rien ou faire face au Heat, un match de N3 entre le Magic et les Pelicans, un thriller à San Antonio et les Nuggets qui haussent le ton à l’Ouest.

Cavs-Sixers : 94-114

Pistons-Wizards : 120-91

Nets-Hornets : 111-89

Heat-Warriors : 116-109

Pelicans-Magic : 110-115

Spurs-Hawks : 129-134

Clippers-Nuggets : 94-101

Les Sixers résistent encore et toujours à l’assaut des Nets en haut de la Conférence Est. Victoire facile face aux Cavs, encore heureux, pour leur dernier match avant le retour du prophète Embiid.

Les Pistons continuent leur saison de laborantins en faisant jouer leur belle jeunesse. Les Wizards ? On ne sait pas vraiment ce qu’ils font. Même eux ne savent pas ce qu’ils font d’ailleurs.

James Harden était au repos cette nuit, tranquillement assis entre Kevin Durant et Blake Griffin. Du coup c’est LaMarcus Aldridge qui a pu attirer un peu de shine pour ses débuts (11/9/6/2/1), dans une victoire giga-facile face à des Hornets dans un jour sans.

Stephen Curry a lâché une mixtape en deuxième mi-temps mais le Heat a tranquillement géré le coup de chaud.

Privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans ont du s’en remettre à un très bon Nickeil Alexander-Walker pour résister en vain au Magic new look. Si vous n’avez reconnu personne sur le terrain c’est normal, nous aussi on a parfois eu du mal.

Match magnifique entre les Hawks et les Spurs, et ce sont finalement les Pioupious d’un Trae Young décisif en overtime qui l’ont emporté malgré une perf XXL de DeMar DeRozan.

Malgré un Nikola Jokic bien contenu, les Nuggets ont fait parler leur collectif pour venir à bout des Clippers et se rapprocher ainsi du podium à l’Ouest.

– Quelques souvenirs de la nuit :

– Le Top Pick en TTFL : Clint Capela

Raptors-Warriors

Celtics-Rockets

Pacers-Hornets

Knicks-Mavericks

Grizzlies-Wolves

Pelicans-Hawks

Jazz-Bulls

Suns-Thunder

Blazers-Bucks

Kings-Lakers

Voilà pour le récap de cette jolie nuit, six heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !