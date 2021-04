NBA Top 10 du jour : Victor Oladipo pour Bam Adebayo, voici donc la nouvelle connexion la plus torride de Floride

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : les années passent et Mason Plumlee reste l’un des pivots les plus sous-cotés de la Ligue. Et c’est le PDG de son fan-club qui le dit.

#9 : ce coquin de Lou Williams fête son arrivée chez les Hawks avec une sucrerie pour son nouvel intérieur préféré.

#8 : ce coquin de Victor Oladipo fête son arrivée au Heat avec un petit tomar des familles en contre-attaque. Il lui va plutôt pas mal ce maillot non ?

#7 : cette nuit Josh Jackson a cartonné les Wizards avec 31 points, et parmi ces 31 points il y avait donc ces deux-là. Génial.

#6 : Dwight Howard était en mode old-school cette nuit, et en plus il ne s’est même pas fait éjecter.

#5 : attention, cette saison Kyrie Irving est à deux doigts de nous faire croire qu’il est un meneur altruiste.

#4 : Nikola Jokic a été dégueulasse cette nuit mais les Nuggets ont gagné et Aaron Gordon a trouvé un nouveau collègue pour perdre en finale de ses Slam Dunk Contests.

#3 : cette nuit Nickeil Alexander-Walker a profité de l’absence des cadres pour se montrer, et nous on s’est rendu compte que ses bras étaient aussi longs que son nom.

#2 : Matisse Thybulle aura donc attendu un an et demi avant de nous montrer ses qualités d’attaquant.

#1 : Bam Adebayo / Victor Oladipo, elle est là la nouvelle connexion la plus sexy de Floride

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !