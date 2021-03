Preview de la soirée NBA : c’est l’heure des retrouvailles sous le soleil de Tampa

Après un samedi bien chargé, la NBA souffle un coup avec seulement quatre matchs ce soir. Un duel à heure française entre Suns et Hornets mais aussi des retrouvailles à Tampa pour Norman Powell, Gary Trent Jr et Rodney Hood.

19h : Hornets – Suns : si on nous avait dit il y a un an que Charlotte et Phoenix seraient respectivement quatrièmes et seconds de leurs conférences, on en aurait probablement avalé le chewing-gum. Pourtant, c’est un bien beau match qui nous attend ce soir, entre deux équipes qui affichent une belle dynamique (sept victoires en dix matchs). Le seul petit regret : on aurait bien voulu mater le duel Chris Paul-LaMelo Ball.

01h00 : Raptors – Blazers : peut-être que ce n’est pas le match le plus hype du jour mais on devrait quand même zieuter cette rencontre, ne serait-ce que pour voir les retrouvailles entre Norman Powell, Gary Trent Jr, Rodney Hood et leur ex. Tampa Toronto n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matchs mais ils ont montré un meilleur visage sur les duels contre Denver et Phoenix donc interdit de se relâcher pour Portland. A noter que Damian Lillard est sur la liste des joueurs incertains pour cette rencontre à cause d’une douleur au genou.

03h00 : Nuggets – Hawks : c’est, sur le papier, le match le plus excitant du soir avec deux équipes du top 8 et plusieurs joueurs qui peuvent faire le show. Atlanta revit pleinement depuis l’intérim de Nate McMillan et Denver revient petit à petit sur le top 4 de l’Ouest. Comme d’hab, on s’attend à un duel lance-flammes entre Jamal Murray et Trae Young alors que Clint Capela est l’un des rares à avoir fait sortir Nikola Jokic de son fauteuil cette saison. (15 points à 5/15 au premier affrontement) Pour ceux qui espéraient voir Lou Williams en tenue, il faudra patienter encore un peu.

For tomorrow’s game at Denver:

De’Andre Hunter (right knee soreness) is questionable.

Kris Dunn (right ankle surgery) is out.

Cam Reddish (right Achilles soreness) is out.

Lou Williams (not with team) is out. — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) March 27, 2021

04h00 : Lakers – Magic : pas de LeBron James, pas d’Anthony Davis, une équipe du Magic désossée, il faudra du courage pour tenir jusqu’à 4h. Les uns veulent engranger un peu de confiance contre un adversaire faiblard, les autres ne demandent qu’à perdre pour empirer le bilan. Si tout le monde fait le boulot, on devrait donc voir une victoire de L.A mais pas dit que les petits nouveaux d’Orlando l’entendront de cette oreille. Un cinq de départ sans Vavane, Gordon et Vucevic, il faut remonter à loin pour voir ça.

Status note: Wendell Carter Jr., Otto Porter, RJ Hampton available to make Magic debut on Sunday. — FantasyLabs NBA (@FantasyLabsNBA) March 28, 2021

On se prépare pour une soirée courte mais longue à la fois. On attaque dès l’apéro à Charlotte, un petit détour vers Tampa et Denver et puis on veille jusqu’à 6h pour mater le dernier match du côté de Los Angeles. Pour changer les habitudes, on ne va pas beaucoup dormir ce soir. Allez café.

Source texte : Fantasy Labs / Rotoworld / AJC