Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Clippers qui passent la cinquième face à des Sixers essoufflés

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un sale mood qui s’abat sur New York malgré la victoire, deux matchs de G League à Washington et Minneapolis, les Spurs qui gâchent les débuts de Nikola Vucevic avec les Bulls, Zion Williamson qui prend ses défenseurs pour des steaks, la jeunesse du Thunder qui a tout compris au film, Donovan Mitchell qui continue son carnage, les Clippers qui haussent le ton et les Kings qui resteront toujours les Kings. Tout ça ? Ouais, tout ça.

Wizards-Pistons : 106-92

Bucks-Knicks : 96-102

Wolves-Rockets : 107-129

Spurs-Bulls : 120-104

Pelicans-Mavericks : 112-103

Thunder-Celtics : 94-111

Jazz-Grizzlies : 126-110

Clippers-Sixers : 122-112

Kings-Cavs : 100-98

– Ce qu’il fallait retenir

LaMarcus Aldridge a rejoint les Monstars

Bradley Beal était finalement présent cette nuit mais il est sorti sur blessure.

Jerami Grant était présent, comme prévu, mais il est sorti sur blessure.

Daniel Gafford a fait ses grands débuts avec Washington et il a été très bon.

Les Wizards ont pris la purée au troisième quart mais ont fini par gagner un match.

Les Bucks ont aligné ce soir un cinq avec Sam Merrill, Thanasis Antetokounmpo, Axel Toupane, Julius Nwora et Brook Lopez. Mamadi Diakite sortait du banc.

Les Knicks ont logiquement battu cette équipe C des Bucks mais ont de nouveau perdu Mitchell Robinson. Fracture au pied droit, pu-tain.

Wolves et Rockets sont des gentlemen, alors après Minnesota hier, c’est cette fois-ci Houston qui a gagné un match, comme ça tout le monde est content.

Malik Beasley était de retour mais très clairement tout le monde s’en cogne.

Nikola Vucevic a fait ses débuts avec les Bulls mais les Spurs ont gâché la fête en les explosant de toute part.

C’était d’ailleurs la 1 300ème victoire en carrière de Sir Gregg Popovich.

Luka Doncic et Kristaps Porzingis étaient absents pour Dallas mais Zion Williamson a quand même graillé un à un tous leurs coéquipiers.

Théo Maledon et Moses Brown ont été très bons face à Boston, mais Boston s’est réveillé dans le dernier quart-temps.

Du coup tout le monde est content, sauf Al Horford, mais c’est pas grave car il est riche.

Evan Fournier n’a pas joué, probablement pour laisser la lumière à son jeune adversaire français.

Donovan Mitchell n’a eu besoin que de 28 minutes pour en coller 35 aux Grizzlies. Selon le théorème de Jean-Claude Matheux, il en aurait donc mis 66 s’il avait joué tout le match.

Les Sixers, toujours sans Joel Embiid, n’ont rien pu faire face à des Clippers qui montent en régime grâce au Big Three Kawhi Leonard / Paul George / …. Terance Mann.

Les Kings ont paraphé la soirée en nous offrant l’un des game winners de la saison, parce qu’il se passe toujours quelque chose avec cette équipe-là, parce que c’est pour ça qu’on les aime.

– Quelques souvenirs de la nuit

Nikola Vucevic scores his first bucket for the @chicagobulls! Watch his CHI debut FREE on NBA League Pass: https://t.co/cZPYSuDmNH pic.twitter.com/CMhUU5puks — NBA (@NBA) March 28, 2021

DeMar DeRozan punches it home for the @spurs in San Antonio! 💪 pic.twitter.com/bzhH83RBTV — NBA (@NBA) March 28, 2021

What a 1st half for Moses Brown! 17 PTS

6-6 FGM

19 REB@okcthunder lead BOS on NBA LP pic.twitter.com/fNqAyH4f7H — NBA (@NBA) March 28, 2021

Donovan Mitchell and Jordan Clarkson each score 20+ in the 1st half for the @utahjazz!@spidadmitchell: 28 PTS, 4 3PM@JordanClarksons: 20 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/cyA2aMv2BA — NBA (@NBA) March 28, 2021

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L — NBA (@NBA) March 28, 2021

Tyrese Haliburton with the water bottle sneak attack on Harrison Barnes after his game-winner! 😂@SacramentoKings #SacramentoProud pic.twitter.com/gbl7AOqoXB — NBA (@NBA) March 28, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Karl-Anthony Towns

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente un peu

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Hornets-Suns

1h : Raptors-Blazers

3h : Nuggets-Hawks

4h : Lakers-Magic

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et neuf matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de passer un chouette samedi Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !